Markku Eestilä USU:lle kilometrin ylinopeussakoista: Pikkutarkka kyttääminen ärsyttää kansalaisia

Valmisteilla olevassa uudessa tieliikennelaissa ylinopeuksien puuttumiskynnyksiä aiotaan madaltaa. Suunnitteilla on, että jopa yhden kilometrin ylinopeuden vuoksi voisi saada sakon,

Liikennevaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen (ps.) sanoo, että kyse on vasta esityksestä.

– Se on erittäin kaksipiippuinen juttu. Toisaalta sillä saataisiin nopeusrajoitukset sellaisiksi, että niitä noudatettaisiin. Toisaalta liian tarkka kuvio johtaa väärään suuntaan. Itse korostan aina tilannenopeutta, Jalonen sanoo Uutissuomalaiselle.

Kokoomuksen Markku Eestilä kommentoi asiaa sanomalla, ettei hulluuksia pidä tehdä.

– Se on mielivaltaa, se ei ole lainsäädäntöä. Pikkutarkka kyttääminen ärsyttää kansalaisia, Eestilä sanoi Uutissuomalaiselle Autokerhon tilaisuudessa torstaina.

Eestilä arvostelee poliisin tiedottamista ja sanoo, ettei se ole kohdallaan, koska poliisi keskittyy puhumaan ylinopeuksista ja automaattisesta kameravalvonnasta.

– Mitä täysjärkinen autoilija miettii, kun on ajanut suoralla tiellä ja saa rakkauskirjeen sakotustehtaalta, Eestilä sanoo.

Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen sanoo, ettei Liikenneturvalla ole nopeushysteriaa. Liikenneturva ei esitä uuteen tieliikennelakiin yleisrajoitusten alentamista.

– Emme kannata sitä, että 80 kilometrin nopeusrajoitusalueella sakotettaisiin 81 kilometristä. Se ei tunnu oikealta.

Liikennelääketieteen professori Timo Tervon mukaan nopeudella on vaikutusta, mutta kuljettajan tila, terveys, päihtymys, itsemurha-alttius ja näihin liittyvät riskit on suurin riskiryhmä kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa. Sairauskohtauksen ja itsemurhien osuus on noin 40 prosenttia.

– Ylinopeus on yksi riski, mutta harvoin syy terveen ja selvän ihmisen onnettomuuteen, Terho sanoi.