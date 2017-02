Takapenkillä matkustavien turvavyön käytössä parantamisen varaa

Turvavyötä kiinnitettäessä on huolehdittava siitä, että se on kunnolla kiristetty.

Liikenneturvan seurantojen mukaan turvavyötä käytetään tunnollisemmin etupenkillä kuin takapenkillä. Jotta turvavyö suojaa, kuten sen kuuluu, tulee kaikilla autossa matkustavilla olla vyö asianmukaisesti kiinni.

Turvavyön suojausvaikutuksen teho perustuu siihen, että se on asianmukaisesti kiinnitetty. Liikenneturvan vuonna 2016 toteuttamien seurantojen mukaan valtaosa etupenkkiläisistä kiinnittää turvavyön sekä taajamassa että sen ulkopuolella. Vain viitisen prosenttia etupenkillä matkustavista oli jättänyt vyön kiinnittämättä.

”Monille turvavyön kiinnittäminen käy jo lähes automaattisesta toiminnosta autoon istahtaessa. Autoissa yleistyneet erilaiset turvavyön kiinnittämättömyydestä hälyttävät järjestelmät muistuttavat myös oikealla hetkellä, jos vyö on esimerkiksi unohduksen tai kiireen takia jäänyt kytkemättä”, sanoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Marko Nieminen.

”Se, että auto on varusteltu erilaisin turvatyynyin, ei ole syy jättää turvavyötä auki. Jotta turvatyynyt toimisivat suunnitellusti, turvavyön tulee olla oikeaoppisesti kiinni. Ilman turvavyötä turvatyyny voi aiheuttaa pahojakin vammoja”, Nieminen jatkaa.

Turvavyötä kiinnitettäessä on huolehdittava siitä, että se on kunnolla kiristetty. Esimerkiksi toppatakki on hyvä riisua, jotta vyö tulee riittävän kireälle.

Liikenneturva seuraa taajama-alueella myös takapenkkiläisten vyötilannetta. Jokavuotinen havainto on, että takapenkillä jää turvavyö useammin kiinnittämättä. Vuonna 2016 85 prosenttia takapenkkiläisistä matkusti turvavyö kiinni.

Takapenkillä ilman turvavyötä matkustava ei vaaranna vyöttämättömyydellään pelkästään omaa turvallisuuttaan. Kolaritilanteessa ilman turvavyötä istuva voi törmäyksen voimasta singahtaa takapenkiltä edessä matkustavan päälle.

Liikenneturvan kyselyn* mukaan takapenkkiläisen turvavyön käyttö tai käyttämättä jättäminen eivät kuitenkaan ole tiedon puutteesta kiinni. Lähes jokainen vastaaja tietää, että taajamassakaan ei takapenkillä ole turvallista matkustaa ilman turvavyötä.

”Aikuiset muistavat huolehtia perheen pienimmät turvaistuimiin ja varmistavat, että lapsilla on turvavyö kiinni. Matkustajien iän karttuessa ei turvavyön käyttöä ehkä samalla tavalla enää kontrolloida. Kuljettaja ja vänkäri kiinnittävät oman vyönsä, mutta eivät enää tule tarkastaneeksi takapenkkiläisten vyötilannetta”, Nieminen pohtii.

Yhdeksi ratkaisuksi tähän Nieminen ehdottaa hyvin simppeliä keinoa: kysy ennen liikkeellelähtöä onhan kaikilla turvavyö kiinni.

”Ei ole epäluottamuslause jokaisen aikuisen harkinta- ja päätöskykyä kohtaan huikkaista varmistus, että vyöt ovat jokaisella matkustajalla napsaistu kiinni. Sehän osoittaa vain välittämistä toisesta ja tämän turvallisuudesta”, Nieminen toteaa.