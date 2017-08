Liigaseuran kannanotto Priden puolesta sai positiivisen vastaanoton

Turkulaisen SM-liigaseuran HC TPS:n kannanotto seksuaalivähemmistöjen tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden puolesta on saanut positiivisen, mutta osin kaksijakoisen, vastaanoton. Turussa järjestettiin eilen Pride-kulkue.

– Mustavalkoinen sydän ei hyväksy kapeakatseisuutta, syrjintää, ennakkoluuloja tai väheksyntää. Se ymmärtää, että maailma on värikäs. TPS haluaa omalta osaltaan olla rakentamassa suvaitsevaa yhteiskuntaa ja toivoo voivansa vaikuttaa omalla esimerkillään, seura kirjoittaa Facebook-tilillään.

Toisaalta seuran some-tileillä tehtyjä päivityksiä on kehuttu ja jaettu laajalle, mutta pieni osa seuran faneiksi esittäytyvistä Facebook-käyttäjistä on ollut kannanotosta raivoissaan ja ilmoittanut lopettavansa peleissä käymisen.

Suomessa urheiluseurat ovat olleet kansainvälisesti verrattuna varovaisia ottaessaan kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Leijonat.com-verkkolehdelle päivitystä kommentoineen TPS:n toimitusjohtajan Mika Eskolan mukaan seura seisoo päivityksen edustamien arvojen takana.

– Nämä eivät ole mitään markkinointitemppuja. Jos joku kokee, että tasa-arvo ja ihmisten yhtäläinen kohtelu ovat väärin, sitten meillä on lähtökohtaisesti erilainen näkökulma, Eskola sanoo Leijonat.comille.

– On aika vakava asia, jos jonkun mielestä seksuaalinen suuntautuminen tai jonkun vähemmistön edustaminen tekee ihmisestä alemman luokan kansalaisen. Se on erittäin huono viesti nuorille.

Eskola sanoo Leijonat.comille, että 99 prosenttia TPS:n asiasta saamasta palautteesta on positiivista.

– Sitten on niitä, jotka eivät voi hyväksyä tätä millään. Koetaan, että tämä on jotenkin poliittinen kannanotto. Sitä tämä ei missään nimessä ole. On äärimmäisen tärkeää taata kaikille ihmiselle tasavertainen kohtelu ja sanoa ei kapeakatseisuudelle ja ennakkoluuloille. Mikä ei tarkoita sinisilmäisyyttä, joka on täysin eri asia.