Li Andersson MT:lle: Peruskoulun lupaus pystyttävä lunastamaan

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo Maaseudun Tulevaisuudessa, että vasemmistoliiton tavoitteena kuntavaaleissa on tasoittaa alueellista epätasa-arvoa.

Puolue haluaa muu muassa palauttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden koko maahan. Anderssonin mukaan myös pienten lähikoulujen asemaa puolustetaan.

”Suomalainen peruskoulu on antanut lupauksen, että se on maailman tasa-arvoisimpia järjestelmiä tasatessaan oppilaiden kotitaustasta johtuvia eroja. Tätä lupausta ei pystytä enää lunastamaan ainakaan yhtä hyvin kuin ennen, ja se on todella huolestuttavaa”, Li Andersson sanoo MT:lle.

Maakuntahallinto on Anderssonin mielestä hyvä perusta sote-uudistukselle, kunhan tiedonkulku maakuntien ja kuntien välillä turvataan. Palveluiden saatavuudessa sekä niiden laadun takaamisessa pienissä kunnissa on Anderssonin mielestä näkyvissä riskejä.

”Sosiaali- ja terveyspalveluiden pakkoyhtiöittämis- ja ulkoistusmalli, jota hallitus ajaa, kasvattaa itsessään alueellisia eroja. Hyvin todennäköisesti valinnanvapaus toteutuu käytännössä vain isommilla paikka­kunnilla”, Andersson sanoo.