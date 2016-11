Li Andersson: Kokoomuksen hallituspolitiikka on... "erilaista"

Vasemmistoliiton Li Andersson kirjoittaa Facebook-päivityksessään mietteenään, että "kokoomuksen hallituspolitiikka on... "erilaista".

Andersson ihmettelee kokoomuslaisten käyttämiä puheenvuoroja eduskuntasalissa.

– Kovin sanoin kritisoivat edellistä hallitusta, eli HEIDÄN johtamaansa hallitusta, heikoista näytöistä työllisyyden osalta, Li Andersson toteaa.

– Eilen käyttivät monta puheenvuoroa kritisoidakseen oppositiota siitä, ettei kaikkia hallituksen tekemiä koulutusleikkauksia oltu huomioitu varjobudjeteissa ensi vuodelle.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja arveleekin kokoomuslaisten haluavan viestiä, että:

– a. Keskusta on parempi johtamaan hallitusta kuin he itse b. He leikkaavat niin paljon ja niin monin tavoin koulutuksesta että oppositiolla on vaikeuksia pysyä tahdissa mukana.