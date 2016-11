Li Andersson löysi Donald Trumpin voitosta yhden positiivisen puolen

– Trumpin voitto on osoitus syvästä protestimielialasta Yhdysvaltojen poliittista järjestelmää ja harjoitettua politiikkaa kohtaan. Äänestäjät joutuivat lopulta valitsemaan kahden epäsuositun ehdokkaan välillä. Maan kaksipuoluejärjestelmä alkaa olla vakavassa kriisissä, Li Andersson kirjoittaa Facebookissa.

Kansanedustaja ja vasemmistoliiton puheenjohtaja ruotii kirjoituksessaan Donald Trumpin valintaa Yhdysvaltojen presidentiksi. Trumpiin erittäin kriittisesti suhtautuva Andersson löytää republikaaniehdokkaan voitosta kuitenkin yhden hyvänkin asian.

– Jos jotain positiivista vaaleista hakee, niin tämä saattaa merkitä vapaakauppasopimus TTIP:n hautautumista. Nähtäväksi kuitenkin jää, kuinka pitkälle Trumpin teot vastaavat hänen puheitaan. Suomen ja Yhdysvaltojen suhteisiin Trumpin valinta tuskin vaikuttaa ainakaan suhteita tiivistävästi. Selvää on, että puheet Yhdysvaltojen johtamasta sotilasliitto Natosta ”arvoyhteisönä” voidaan haudata lopullisesti, Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan protestimieliala kanavoitui Trumpin kautta. Tulevan presidentin politiikka pohjautuu hänen mukaansa ”ksenofobiseen populismiin”.

– Trump on juuri sen rikkaimman yhden prosentin eliitin edustaja, joka eniten on hyötynyt Yhdysvaltojen tuloeroja kasvattavasta politiikasta. Hän on luvannut merkittäviä verohelpotuksia kaikista hyvätuloisimmille, joten tässä suhteessa pienituloisten on turha odottaa muutosta parempaan.

Ulkopolitiikan osalta Trump on Anderssonin mukaan valtava riski.

– Kukaan ei vielä tiedä, mikä hänen ulkopoliittisen linjansa tulee olemaan. Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo maailmassa voi Trumpin myötä vähentyä, minkä seurauksena taistelu maan jättämästä valtatyhjiöstä voi kiihtyä.