Perustuslakivaliokunnan kanta ratkaisee, voiko Lex Malmin säätää

Verkkouutisten eduskuntaryhmien puheenjohtajilta saamien tietojen mukaan eduskunnan enemmistö saattaa tukea Malmin lentokentän säilyttämistä ilmailukäytössä.

Lex Malmi -kansalaisaloite ilmoitettiin eilen tiistaina saapuneeksi eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokuntaan, joka laatii aloitteesta mietinnön. Valiokunta keskusteli aloitteen käsittelyaikataulusta, mutta ei ottanut aloitetta vielä käsiteltäväkseen.

– Meillä on muita kiireellisiä asioita, eli aikataulua ei ole vielä lyöty lukkoon. Aloite otetaan käsiteltäväksi aikaisintaan maaliskuun puolivälin jälkeen, kertoo liikenne- ja viestintävaliokunnan sihteeri, valiokuntaneuvos Mika Boedeker.

Valiokunta ei päättänyt vielä pyytää lausuntoja muista valiokunnista, mutta perustuslakivaliokunnalta pyydetään todennäköisesti lausuntoa.

– Jos on syytä epäillä, että siinä on perustuslaillisia näkökohtia, silloin siitä pitää pyytää perustuslakivaliokunnan kanta, Boedeker sanoo.

Aloite ei välttämättä palaa enää täysistuntoon

Jos perustuslakivaliokunta toteaisi, ettei Lex Malmi -kansalaisaloitteen mukaisen lain säätäminen kuulu eduskunnan toimivaltaan, koska se on kunnallisen itsehallinnon vastainen, aloite ei välttämättä palaisi enää eduskunnan täysistuntoon.

– Tässä tapauksessa vaihtoehdot ovat, että valiokunta antaisi hylkäävän mietinnön sillä perusteella, että asia ei kuuluu toimivaltaan, tai sitten valiokunta jättäisi aloitteen käsittelyn siihen, eli silloin se ei palaa täysistuntoon. Molemmat ovat mahdollisia.

Jos hylkäävä mietintö on yksimielinen, se on täysistunnolle esitys, että aloite hylättäisiin.

– Kun mietintö tulee täysistunnolle, aina on mahdollista, että se lähetetään vielä suureen valiokuntaan, joka voi laatia uuden mietinnön. Se on viimeinen keino, jos halutaan käyttää konsteja, joita on asian eteenpäin viemiseksi, Boedeker selvittää.

Boedekerin mukaan on kuitenkin harvinaista, että suuri valiokunta käsittelee kansalliseen lainsäädäntöön kuuluvaa asiaa.

Juridisesti on mahdollista, että eduskunta antaisi suosituksen, että hallituksen on neuvoteltava Malmin lentokentän säilyttämisestä Helsingin kaupungin kanssa.

– Mietintöön on aina mahdollista liittää lausumia, joissa eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin, Boedeker toteaa.