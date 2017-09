Elina Lepomäki lyttää eläkejärjestelmän TE:ssä: Jos myisin tätä pankkiirina, olisin vankilassa

Elina Lepomäki on huolissaan siitä, millaisen vastineen - ja millä riskillä - nuoret sukupolvet saavat eläkejärjestelmään upottamilleen rahoille.

– Jos olisin pankkiiri ja myisin tällaista tuotetta, olisin suurin piirtein vankilassa. En voisi sanoa, että sijoita nyt kymppi, saat 50 vuoden päästä seitsemän euroa takaisin, jos kaikki menee hyvin, Lepomäki toteaa Talouselämälle.

Jo eläköityneet hyötyvät eniten eläkejärjestelmästä. Lepomäki on kuitenkin sitä mieltä, että sukupolvien välinen tasa-arvo on monimutkainen kysymys.

– Pitää muistaa, että omalla ikäpolvellani on ollut ympärillään ihan erilainen hyvinvointiyhteiskunta kuin aiemmin syntyneillä.

Lepomäki korvaisi nykyjärjestelmän mallilla, jossa on lakisääteinen minimieläketaso, jonka säästämisen lisäksi voisi päättää itse, kuinka paljon eläkettä sen päälle haluaa itselleen säästää.

Taloustieteen emeritusprofessori Sixten Korkman otti tiistaina Ylellä kantaa riskien jakautumiseen eläkejärjestelmässä. Hän on samoilla linjoilla Elina Lepomäen kanssa. Korkmanin mukaan nuoret kantavat riskit, kun eläkeläiset ovat suojassa.

Ensimmäiset eläkesukupolvet hyötyvät

Työeläkevakuuttajat Telan ekonomisti Mauri Kotamäki selvittää tästä löytyvässä Taloustaidon blogissaan, ketä suomalainen järjestelmä suosii.

Merkittävä osa eläkkeiden rahoituksesta kanavoituu jakojärjetelmän kautta. Nykyiset palkansaajat siis maksavat eläkevakuutusmaksullaan suoraan nykyisten eläkeläisten eläkkeet. Järjestelmä on anteliaampi ensimmäisille eläkeläissukupolville.

– Ensimmäiset sukupolvet saattavat saada korkean eläkkeen, vaikka he olisivat maksaneet eläkemaksuja vain muutamia vuosia tai eläkemaksun taso olisi ollut matala, Kotamäki toteaa.

Hänen mukaansa Suomen tapauksessa väestörakenteen muutos on johtanut sihen, että ensimmäiset sukupolvet ovat saaneet hyvän tuoton maksuilleen.

– Nykyisin on paljon eläkeläisiä ja suhteessa vähemmän työikäisiä – eläkemaksua on pitänyt korottaa ja pääasiassa 1970-luvulla ja sen jälkeen syntyneiden tuotto eläkemaksuilleen on pienentynyt. Demografinen muutos on pienentänyt eläkejärjestelmän sisäistä tuottoa, Kotamäki selvittää.