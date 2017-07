Yllätysarvio sote-uudistuksesta: Valmis vasta 2025

Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen arvioi Uuden Suomen blogissaan, että sote-uudistuksen toteuttaminen tulee viemään todennäköisesti kaksi seuraavaa hallituskautta.

Lehtonen kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön asettamaan sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuen asiantuntijaryhmään.

– Oma arvioni on, että sote uudistus, jossa maakunnat toimivat terveydenhuollon järjestäjinä ja jossa potilaan valinnanvapautta on hallitusti laajennettu, on mahdollista toiminnallistaa maanlaajuiseksi vuoteen 2025 mennessä eli tapahtuvaksi esim. 4 vaiheessa 2 vuoden välein, hän kirjoittaa.

Lehtonen muistuttaa perustuslakivaliokunnan lausunnon edellyttävän merkittäviä korjauksia sote-lakiehdotuksiin.

– Uudistuksen toteuttaminen vie siis todennäköisesti myös kaksi seuraavaa hallituskautta. Tämän vuoksi uudistuksen parlamentaarinen jatkovalmistelu olisi kovin tärkeää. Muuten sote-uudistuksesta tulee helposti ”kummitus” joka ei ole elävä eikä kuollut – yksi hallitus saa lait voimaan, mutta seuraava hallitus joko muuttaa niitä tai laiminlyö niiden toimeenpanon.

Lasse Lehtosen mukaan monesta asiasta vallitsee sote-uudistuksen osalta yhteisymmärrys ja uudistus pitäisi rakentaa niiden varaan.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) totesi viime viikon perjantaina, että uudistuksen etenemisen aikataulu selviää tällä viikolla.

Hallituksen uudistusministeriryhmä tiedotti vielä torstaina, että uudistus astuu voimaan vuoden 2019 alusta. Samassa yhteydessä listattiin, miten sote-esitystä aiotaan täydentää perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen.

Sipilän mukaan tarkasta aikataulusta on kuitenkin liian aikaista puhua ennen kuin virkamiehet antavat arvion siitä, kauanko "valinnanvapauslainsäädännön korjaussarja" vaatii aikaa.