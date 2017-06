Eero Lehti: Työttömyyttä pidetään eduskuntapuheissa joskus kuin saavutettuna etuna

Kansanedustaja Eero Lehden (kok.) mielestä liian suuri osa poliitikoista on keskittynyt siihen, miten tulot jaetaan, eikä siihen, miten tuloja saadaan aikaan.

Eero Lehti sanoo Vapo-konsernin sidosryhmä- ja asiakaslehdessä Polte, että niiden ihmisten määrä, jotka keskittyvät kasvun luomiseen, on koko ajan pienempi.

– Joskus, kun kuuntelee puheita eduskunnassa, alkaa tuntua siltä, että työttömyys on "saavutettu etu". Jopa työn hakeminen katsotaan yhteiskunnan eikä yksilön tehtäväksi. Pahinta on, että tilanne näyttää jatkuvan ennallaan riippumatta siitä, millainen hallituspohja meillä on, Lehti sanoo.

Hän ei pidä vastikkeetonta perustuloa toimivana ratkaisuna, koska raha on aina otettava jostakin.

– Perustulolla ei kuitenkaan tule toimeen. Lisäksi sen siirtäminen maksaa. Parempi tapa olisi mahdollistaa kaikkien osallistuminen työmarkkinoille.

Lehti harmittelee, että yhteisten asioiden hoitoon ja luottamustehtäviin löytyy yhä vähemmän ihmisiä. Hänen mukaansa trendi näyttää olevan omalla mukavuusalueella ja perhepiirissä pysyminen. Luottamustoimien kiinnostavuutta heikentää Lehden mukaan, että sosiaalinen media mahdollistaa luottamushenkilöiden sumeilemattoman arvostelun.

– Kaikki ihmiset eivät tätä kestä eivätkä jaksa olla riepoteltavana. Somessa voi puhua nimettömänä, mikä ei minusta kuulu länsimaiseen sivistykseen. Puhua saa, mutta sanomisistaan pitäisi ottaa myös vastuu, Lehti sanoo.