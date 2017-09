IL: Kokoomuksen Eero Lehti jäi jumiin Floridaan

Sunnuntaina Suomen aikaa kello kahdelta iltapäivällä Eero Lehti kuvailee, että Atlantiksessa on kova kaatosade, tuulee ja ukkostaa. Tavarat eivät kuitenkaan lentele, mitä nyt uima-altaaseen on tullut 30 senttiä lisää vettä.

Kansanedustaja kertoo että hurrikaanin odottelu on ikävintä.

– Ei tiedä, milloin alkaa, milloin päättyy ja mihin se menee. Ei myöskään tiedä, mistä päin se tulee, tuulessa on paljon pyörteitä, Eero Lehti kertoo IL:lle.

Eero Lehti sanoo, että ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt vastaavaa tuulta.

– Paikalliset kertovat, että sitä tunnetta on vähän vaikea kuvata, kun hurrikaani sattuu päälle. Kuulemma esimerkiksi tyypillinen grilli voi lentää kahden kilometrin korkeudessa 100 kilometrin tuntivauhtia.

Lehden ja hänen vaimonsa seurana heidän vuokraamassaan talossa on lapsuudenystävä perheineen.

– Heidän asuntonsa on rannalla alueella, joka on evakuoitu. Heidän kissansa on myös täällä. Talomme on noin 15 mailia rannasta, tuuli ei pääse ihan suoraan puhaltamaan.

Hurrikaanin tuloon on varauduttu hyvin.

– Kaikki irtonainen tavara on nostettu sisälle. On hankittu ravintoa, juomaa, vettä, pattereita ja kynttilöitä. Auton tankki on täytetty, Lehti luettelee.

Lehti kiittelee paikallisten viranomaisten organisointikykyä ja tiedottamisen tehokkuutta ennen hurrikaanin tuloa.

– Televisiosta on tullut kolme neljä päivää monelta kanavalta koko ajan erilaisia neuvoja. Puhelimeeni tulee äänimerkki erityistilanteista ja tekstiviestiä perään. Viranomaiset pyrkivät pitämään asemilla bensaa ja poistamaan tullimaksuja teiltä, jotta liikenne sujuisi paremmin, Lehti kertoo.

Hän aikoo lähteä Floridasta Suomeen heti, kun lentokentät avataan liikenteelle.