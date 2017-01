Kansanedustaja AL:lle: Suomessa ei voi olla kristitty tai leimataan heti hulluksi

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen osallistuu torstaina Washington D.C.:ssa kongressin rukousaamiaiselle. Aamulehdessä hän kertoo tapahtumaa koskevan suomalaiskirjoittelun ahdistavan.

Antero Laukkasen mukaan ilmapiiri Suomessa on nopeasti muuttunut kielteiseksi sitä kohtaan, että sanoo olevansa kristitty.

"Silloin ihminen leimataan välittömästi johonkin tiettyyn lokeroon. Sen jälkeen hän ei ole enää fiksujen kirjoissa, mikä on todella ahdistavaa. Suomessa on ahdistava ilmapiiri, mitä tulee uskonnonvapauteen", Antero Laukkanen sanoo AL:ssa.

"On ollut ihan uskomatonta se kirjoittelu, mikä on seurannut, kun lehdissä on ollut juttuja tästä rukousaamiaisesta. Hullu Laukkanen, hullu (Timo) Soini ja aivan tärähtänyt (Laura) Huhtasaari. Henkisen keskustelun taso Suomessa on aivan uskomatonta".

"Kristitty ei voi olla enää kristitty. Jos on, sitten on aivan räjähtänyt aivoton tyyppi. Se on väärin", Laukkanen toteaa.

Antero Laukkanen on ollut Suomessa kahtena vuonna järjestämässä vastaavaa rukousaamiaista. Hänen mukaansa "Suomessa on paljon hyvin korkeissa asemissa kristittyjä, jotka elävät pelon kulttuurin alla eivätkä voi kertoa uskostaan, koska tulisivat halveksituiksi. Rukousaamiaiset eivät ole tiedotusvälineille avoimia juuri siitä syystä, että osallistujat saavat kohdata uskonystävänsä rauhassa".