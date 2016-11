Lapsiasiavaltuutettu haluaa neuvoloiden säilyvän kuntien tehtävänä

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on antanut lausuntonsa hallituksen sote- ja maakuntauudistusesityksestä. Kurttila sanoo, että lastenneuvoloiden tulisi olla osana kuntien toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksessa.

– Neuvolat on viisainta pitää osana kuntien tehtäviä. Tällöin neuvolat tulevat myös tiiviimpään vuorovaikutukseen varhaiskasvatuksen palveluiden kanssa. Neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen yhteinen työ on välttämätöntä. Yhteistyö ei enää riitä, on päästävä yhteiseen työhön. Osassa kuntia tavoitteessa on edistyttykin viime vuosina. Hyvä kehitys ei saa nyt pysähtyä. Varhaiskasvatuksen ja neuvoloiden sekä perusopetuksen ja oppilashuollon suhteet ovat hyvin verrannolliset. Lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen kokonaisuudessa näiden palveluiden kehittämistä on jatkettava lähtökohtaisesti kuntapohjaisena, Kurttila sanoo.

Lapsiasiavaltuutettu korostaa lausunnossaan toimintakulttuurin muutostarvetta.

– Lapsilähtöisen toimintakulttuurin rakentaminen on mahdollista ja tärkeää. Maakuntien tulee ottaa osaksi toimintaansa lapsivaikutusten arviointi. Maakuntien budjettirakenteessa lapsiin käytettävät määrärahat täytyy pystyä hahmottamaan helposti ja läpinäkyvästi. Tässä kunnat eivät ole vielä onnistuneet riittävästi, Kurttila sanoo.

Hän esittää, että kaikkiin maakuntiin perustetaan lapsiasiamiehen tehtävä lapsistrategista työtä varten. Lapsiasiamiehet kehittäisivät lapsivaikutusten arviointia ja lasten kuulemisen menettelyitä. Näin varmistettaisiin laaja ja asianmukainen lapsitiedon käyttö.

– Maakunnissa on paneuduttava monipuoliseen lasten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen. On välttämätöntä, että erilaiset osallistumisen ja vaikuttamisen tavat ovat kaikkien lasten ja nuorten ulottuvilla. Myös esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien lasten, maahanmuuttajalasten, pienten lasten ja vammaisten lasten, Kurttila sanoo.