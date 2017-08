Lapsiasiavaltuutettu: Maahanmuuttajien tietämys naisten ympärileikkauksen rangaistavuudesta liian vähäistä

Tuomas Kurttila pitää kannatettavana sekä miesten että naisten sukuelinten silpomisen kieltämistä lailla.

– Ministeri Annika Saarikko nosti aiheen esille naisten osalta haastattelussa tällä viikolla. Lasten suojaaminen lainsäädännöllä on ensisijaisen tärkeää. Sekä tyttöjen että poikien suhteen on puhuttava sukuelinten silpomisesta. Kysymys on haitallisista traditioista, joiden osalta lainsäätäjän on osoitettava selkeää suuntaa, lapsiasiavaltuutettu toteaa tiedotteessaan.

Kurttila muistuttaa, että tyttöjen ympärileikkaus on kaikissa muodoissaan pahoinpitelyrikoksena rangaistava teko Suomessa.

– Lapsiasiavaltuutettuna arvioni kuitenkin on, että tietämys aiheesta on liian vähäistä esimerkiksi maahanmuuttajien keskuudessa. Lisäksi poikien ei-lääketieteellisiin ympärileikkauksiin tulisi suhtautua huomattavasti nykyistä kriittisemmin, hän huomauttaa.

Tytön ympärileikkaamisesta tai siinä mukana olemisesta voi saada teon törkeysasteesta riippuen jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen. Näin on myös tilanteissa, joissa Suomessa asuva tyttö viedään leikattavaksi ulkomaille. Teko on rangaistava, kun se kohdistuu Suomen kansalaiseen tai täällä pysyvästi asuvaan henkilöön tai kun tekijänä on Suomen kansalainen.

Lapsiasiavaltuutettu on tehnyt vuonna 2015 sosiaali- ja terveysministeriölle aloitteen poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskevan lainsäädännön valmistelusta.