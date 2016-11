Lapsilla menee yleensä hyvin, mutta kaikkia ei kehuta

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toteuttaman Lapsibarometri-tutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista 6-vuotiaista lapsista voi hyvin. Lähes kaikilla lapsilla on kavereita, ja he kokevat aikuisten sekä kotona että päiväkodissa kuuntelevan heitä.

Lapsista 80 prosenttia kertoo Lapsiasiavaltuutetun tiedotteen mukaan saavansa kehuja ja yli 90 prosenttia osaa kertoa, missä asioissa he ovat hyviä. Yli 70 prosenttia lapsista uskaltaa pyytää apua vieraaltakin aikuiselta, jos joutuu kaupassa eroon vanhemmistaan.

– Suurimmalla osalla 6-vuotiaista on luottamusta läheisiin ihmissuhteisiin. Esimerkiksi kaverit tuottavat lapsille iloa ja perheen kanssa tykätään puuhata ja pelata yhdessä. Myös juhlahetket ja yllätykset ovat lapsille mieluisia, kertoo Lapsibarometri-julkaisun toimittanut Terhi Tuukkanen tiedotteessa.

Toisaalta 6-vuotiaiden joukossa on Lapsiasiavaltuutetun tiedotteen mukaan pieni joukko lapsia, jotka eivät tunnista myönteisiä asioita elämässään tai koe saavansa myönteistä palautetta tai apua. Tytöistä kahdeksan prosenttia ja pojista jopa 18 prosenttia ei saa kehuja osakseen. Noin kymmenesosa lapsista ei osannut myöskään sanoa, missä he ovat hyviä, milloin perheen kanssa on kivaa tai mikä tekee heidät iloiseksi.

– Epäluottamuksesta viestivässä ryhmässä painottuu poikien ja niiden lasten osuus, joiden vanhemmilla ei ole korkeakoulututkintoa. Erityisen huolestuttava on se osuus pojista, jotka eivät koe saavansa kehuja. Voisiko kyse olla juuri niistä lapsista, joilla on myöhemmin haasteita koulunkäynnissä, arvioi Tuukkanen.

Surua lapsille tuottaa kiusaaminen ja satuttaminen, joista kertoi yli kolmannes lapsista. Kiusaaminen merkitsee lapsiasiavaltuutetun tiedotteen mukaan lapsille ennen kaikkea fyysistä satuttamista.