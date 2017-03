Länsimetron hallitus erotettava? Näin vastaavat hanketta lähellä elävät edustajat

Länsiväylä-lehden vaalikoneessa joutuvat Espoosta yhä myöhästyvään Länsimetroon ottamaan kantaa myös espoolaiset kansanedustajat, jotka ovat ehdolla kuntavaaleissa.

Vaalikoneen väittämä kuuluu: Länsimetro Oy:n nykyinen hallitus on erotettava ja tilalle valittava asiantuntijoita ilman poliittisia kytköksiä.

Näin siihen ottavat kantaa ne espoolaiset kansanedustajat, jotka ovat antaneet vaalikoneelle vastauksessaan perustelut:

– Annetaan nykyisen hallituksen hoitaa loppuun ainakin ensimmäinen vaihe eli liikenteen käynnistyminen Matinkylään. Sen jälkeen pitää selvittää, mikä ratkaisu on järkevin jatkon kannalta. Riippumatta siitä, keitä on hallituksessa, sen on hoidettava tehtävänsä, mm. valvonta, asianmukaisesti ja tehokkaasti. (Kari Tolvanen, kokoomus)

– Länsimetron hallitus ei ole tehnyt työtään asianmukaisesti. Kustannusten ylitykset ja aikataulujen paukkumiset ovat tulleet yllätyksinä. Näin ei pitäisi olla. Julkisomisteisessa yhtiössä tulee olla erityisen huolellinen, kun kyse on yhteisten rahojen käytöstä. OY:n hallituksen tehtävänä on katsoa hallinnon ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä varainhoidon järjestämisestä. Näin ei ole käynyt Länsimetro OY:n kohdalla. (Sanna Lauslahti, kokoomus)

– Poliitikkokin voi olla oikein pätevä hallitustyöskentelijä, mutta ilman riittävää hallitustyöskentelykokemusta ei tulos välttämättä ole veronmaksajien edun mukainen. (Maria Guzenina, Sdp)

– Tarvitaan lisää avoimuutta ja ensimmäisen vaiheen viivästyksistä on otettava opiksi. (Johanna Karimäki, vihreät)

– Taidan olla jäävi vastaamaan tähän. Kokouspalkkioita jouduttaisiin ainakin roimasti nostamaan. (Jyrki Kasvi, vihreät. Jyrki Kasvi on Länsimetro Oy:n hallituksen jäsen.)

– Hallituksen vaihtaminen on paikallaan, mutta kyllä poliitikkojen pitää vastuunsa kantaa ja heidän rooliaan mieluummin lisätä kuin vähentää. (Kari Uotila, vasemmistoliitto)

– Poliittista ohjausta on oltava. Asiantuntijoiden määrää tulee lisätä. (Antero Laukkanen, KD)

– Surullinen projekti, josta vakavasti varoitin. (Timo Soini, PS)

– Länsimetro episodi on niin vakava asia, että se tulee selvittää perinpohjin. (Arja Juvonen, PS)