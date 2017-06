Petteri Orpo: Veroja kiristämällä ei taloutta kasvuun saada

Eduskunnan kyselytunnilla Sdp:n kansanedustajat kysyivät eriarvoistumisesta. Keskustelun edetessä Matti Semi (vas.) kysyi, aikooko hallitus tarttua tuloerojen keventämiseen ja lopettaa pääomamarkkinoiden "nyysäämisen" pienillä pääomaveroilla.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi todeten olevan totta, että eriarvoisuus on yhteiskuntamme pahimpia ongelmia ja sen taustalla on pitkään jatkunut työttömyys. Tuloerot eivät ole paljoa kasvaneet, mutta eriarvoisuus on.

– Kun haetaan keinoja - sekä eriarvoisuuteen että työllisyyteen - niin rohkenen olla eri mieltä professori (Heikki) Hiilamon kanssa. Minä en usko, että progressiota kiristämällä, ylipäänsä veroja kiristämällä, saadaan taloutta kasvuun, työllisyyttä paranemaan tai tuloeroja vähennettyä, Petteri Orpo sanoi.

– Parasta lääkettä on se, että saamme talouden toimimaan, ihmiset ottamaan työtä vastaan - heille tarjotaan töitä. Työllisyysaste ylös. Mahdollisimman moni ihminen pois sitä kautta köyhyydestä. Tämä on ylivoimaisesti paras tie.

Sen vuoksi hallituksen veropolitiikka on Petteri Orpon mielestä järkevää.

– Työn verotusta on kevennetty lähes miljardilla. 450 miljoonaa työtulovähennykseen eli pienten ja keskisuurten työtulojen verovähennyksen kevennykseen, joka kannustaa taas tekemään töitä ja laskee verokiilaa, hän luetteli.

– Minusta hallituksen veropolitiikka on työllisyyttä tukevaa ja sitä kautta eriarvoisuutta vähentävää.

Ylivoimaisesti parasta

Vasemmistoliiton Li Anderssonin mukaan veroasteen ja työllisyysasteen välisestä yhteydestä ei voi vetää suoraa johtopäätöstä. Hänen mukaansa päinvastoin pohjoismainen hyvinvointimalli on hyvä esimerkki siitä, että korkea työllisyysaste, korkea veroaste ja pienet tuloerot ovat täysin yhdistettävissä.

– Kuten Suomessa, Ben Zyskowicz totesi istuntosalista väliin.

Li Andersson kysyi tietoisia poliittisia ratkaisuja vaurauden jakamisesta tasaisesti ja eriarvoisuuden vähentämiseksi sen lisäksi, että panostetaan työllisyyden nostamiseen.

Petteri Orpo aloitti siteeraamalla äsken edesmennyttä ja arvostettua vasemmistoliiton kansanedustaja Outi Ojalaa. Hänen mukaansa "vahva valtiontalous on löyhän paras ystävä".

– Tämä logiikka teidän peräänkuuluttamaanne yhteyteen syntyy sieltä. Jos meillä on korkea työllisyysaste ja kasvava talous, niin meillä on vahvempi valtiontalous. Velkaantuminen taittuu. Sitä kautta pääsemme pois ikuisesta supistamisen kierteestä ja meillä on mahdollisuus kehittää meidän hyvinvointiyhteiskuntaamme, Petteri Orpo sanoi.

– Koska viime kädessä tasavertaiset, hyvät ja laadukkaat palvelut jokaiselle on ylivoimaisesti parasta eriarvoisuuden estämistä tässä maassa.