KymiRing-nimi edustaa hyvin Suomea maailmalla: kansanedustaja paljasti hauskan syyn

Kokoomuksen kansanedustaja, myös moottoriurheiluaktiivina tunnettu Timo Heinonen nosti lisäbudjettia käsitelleessä täysistunnossa esiin isoja huippu-urheilun hankkeita.

Niitä ovat muun muassa olympiastadionin remontti, Tampereen Kansi ja Areena sekä ehkä IFK:n ja Turun Palloseuran isot jäähallihankkeet ja Mäkelänrinne.

Timo Heinonen sanoi KymiRingiin olevan tulossa Suomen ensimmäinen kansainväliset mitat täyttävä moottorirata, mutta sen lisäksi myös ajokoulutus- ja liikenneturvallisuuskeskus ja ajoneuvoteollisuutta palveleva testausympäristö.

– Tämä on hieno hanke. Suomi tunnetaan ympäri maailmaa meidän lentävistä suomalaisista, The Flying Finns -kuljettajista, ja tänäkin päivänä Kimi Räikkönen on varmasti ylivoimaisesti Suomen tunnetuin kansalainen, TImo Heinonen sanoi.

– Itse olen vähän karsastanut tämän radan nimeä, joka on KymiRing, mutta kun kansainvälisen moottoriurheiluväen kanssa olen saanut työtä tehdä, niin olen ilokseni huomannut, että he ääntävät sen Kimiringiksi, ja se sopii erinomaisesti.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki ilmoitti haluavansa korjata Timo Heinosta siinä, että "kyllä tunnetuin suomalainen urheilija on aivan eittämättä Jari Litmanen, Kuningas".

Kristillisdemokraattien Peter Östman ei halunnut jatkaa "kinastelua" tunnetuimmasta urheilijasta.

– Mutta edessäni istuu yksi tunnetuimmista, ja hän ei ole vaatinut paljon investointirahaa omalle lajilleen vaan hän on kuluttanut Lapinlahden tienpintoja!

Peter Östman tarkoitti puolueensa puheenjohtajaa Sari Essayahia. Hän voitti kävelyn MM-kultaa 1993.