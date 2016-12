Kansanedustaja varoittaa suomalaisten jakautuvan kahteen kastiin

Keskustan kansanedustaja Antti Kurvinen kirjoittaa Pohjalaisen mielipidekirjoituksessaan, että Suomessa on täysi syy olla huolissaan suomalaisten jakautumisesta kahteen kastiin. Viime viikonloppuna pääministeri Juha Sipilä kertoi perustavansa eriarvoisuutta torjuvan työryhmän, jonka vetäjäksi on lupautunut professori Juho Saari. Ryhmän tarkoituksena on hakea ratkaisuja vähäosaisten aseman helpottamiseksi ja yhteiskunnan eriarvoisuuden torjumiseksi vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

– Valtaosa suomalaisista voi hyvin, käy töissä ja viettää vapaa-aikaa perheen sekä ystävien kanssa. Tälle joukolle tulevaisuus näyttäytyy melko myönteisenä ja avoimena. Kaikilla asiat eivät kuitenkaan ole hyvin. Suomessa on kasvava joukko huono-osaisia, joilla arki on taloudellista ja sosiaalista korpivaellusta, Kurvinen kirjoittaa.

Hänen mukaansa puute vie arjesta ilon ja tulevaisuudesta toivon näköalat ja vie myös samalla kykyä huolehtia itsestään, mikä vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin.

– Tiedän ihmisiä, jotka kelluvat pitkäaikaistyöttömyyden ja työn välimaastossa. Töitä haetaan vimmatusti, kuten suomalaiseen mielenlaatuun yleensä kuuluu. Työnhaussa onnistuminen on tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa. Kun ihminen pääsee töihin, tulee kohtaamisia muiden ihmisten kanssa ja elämänlaatu paranee. Kun putoaa pitkäksi aikaa työttömyyteen, lähettää satoja työhakemuksia vailla tulosta, moni menettää toivonsa ja lannistuu, Kurvinen sanoo.

Työllisyydessä on hänen mukaansa pitkästä aikaa nähtävillä käännös parempaan:

– Työllisyys ja investoinnit ovat pitkästä aikaa kasvussa. Hallitus laittaa nyt kaiken tarmonsa työpaikkojen luomiseen. Kilpailukykysopimus oli tässä tärkeä askel.

Työpaikkojen luomisen lisäksi korjattavaa on Kurvisen mielestä niin yhteiskunnan kuin työmarkkinoidenkin rakenteissa. Erityisesti pienten työkeikkojen vastaanoton estävät hänen mielestään liian usein sosiaalitukiin liittyvä paperisota ja kannustinloukut.

– Sosiaaliturvajärjestelmä kaipaa remonttia: Kaiken työn vastaanottamisen pitää aina olla kannattavaa, työn sekä sosiaaliturvan yhdistämisen pitää olla sujuvaa ja yksinkertaista, Kurvinen sanoo.

Perinteisesti ihmiset löytävät Kurvisen mukaan paikkansa yhteiskunnasta työn kautta, ja näin on hänen mielestään pääosin myös tulevaisuudessa.

– Olisi hyvä totutella ajatukseen, että kaikki eivät yhteiskunnassamme ole kokopäivätyössä. Yhä enemmän meillä on ihmisiä, jotka tekevät vapaaehtoistyötä, osa-aikatyötä ja täydentävät toimeentuloaan esimerkiksi perustulolla. Jokainen ihminen tarvitsee elämälleen sisältöä. Ollakseen hyvä ihminen ja kunnon kansalainen ei vaadi täysipäiväistä palkkatyötä. Tähän ajatukseen meidän pitää sopeuttaa sekä tukipolitiikka että oma arkinen ajattelumme. Ketään ei Suomessa ole varaa katsoa nokan vartta pitkin, Kurvinen sanoo.