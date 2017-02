Kuntavaaleissa lähes 900 ennakkoäänestyspaikkaa

Huhtikuun kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoja on Suomen kunnissa yhteensä 893. Syksyn 2012 vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoja oli 883 ja sitä edellisissä vuoden 2008 kuntavaaleissa 889.

Tyypillisimpiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kirjastot, kunnan- tai kaupunginvirastot ja kauppakeskukset. Epätavallisempia ennakkoäänestyspaikkoja ovat esimerkiksi nuorisokahvila, yhteysalus, uimahalli, lentokenttä ja paloasema.

– Ennakkoäänestämisen suosio on kasvanut tasaisesti, syksyn 2012 kuntavaaleissa 42,4 prosenttia vaalien äänistä annettiin ennakkoon, sanoo Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

– Ennakkoäänestyspaikkojen määrä korreloi vahvasti kunnan asukasluvun ja jonkin verran myös kunnan pinta-alan kanssa, äänestyspaikkojen määrä nousee yleensä kuntakoon kasvaessa. Määrien vaihtelut kuntakokoluokkien sisällä voivat kuitenkin olla suuria, Pekola-Sjöblom jatkaa.

Eniten äänestyspaikkoja on Helsingissä (35) ja Oulussa (25). Keskimäärin jokaista noin 6 000 asukasta kohti on yksi ennakkoäänestyspaikka. Luvut perustuvat oikeusministeriön tietoihin ennakkoäänestyspaikoista.

Äänestää voi maalla, merellä ja lentoasemalla

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Yhteensä 54 kunnassa voi äänestää liikkuvassa äänestyspaikassa; joko kirjastoautossa tai äänestys- tai vaalibussissa. Paraisilla ja Kemiönsaarella voi äänestää myös yhteysaluksella.

– Vaikka liikkuva äänestyspaikka on laskettu yhdeksi äänestyspaikaksi, se voi käydä useammalla kymmenellä pysäkillä tarjoamassa kuntalaisille ennakkoäänestysmahdollisuutta, muistuttaa Pekola-Sjöblom.

Esimerkiksi Alajärvellä äänestysbussi pysähtyy 23 pysäkillä, Kemijärven monipalveluauto Kulkuri 27 pysäkillä ja Kouvolan äänestysbussit Regina ja Oravan Matti kaikkiaan 31 pysäkillä.

Äänestää voi myös esimerkiksi huoltoasemalla Sastamalassa, Gesterbyn ja Linnanpellon paloasemilla Sipoossa, uimahallissa Nokialla, teollisuustalon ruokalan kabinetissa Jyväskylässä, Visit Vaasa infopisteessä Vaasassa sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalla Terminaali T2:ssa.

Useassa suuressa yliopisto- ja ammattikorkeakoulukaupungissa voi myös äänestää oppilaitoksen tiloissa. Tämän mahdollisuuden tarjoavat esimerkiksi Espoo, Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku, Tampere ja Vaasa.

– Ennakkoäänestyspaikkojen määrä vaihtelee kunnittain yhdestä 35:ään. Kunnissa on keskimäärin kolme ennakkoäänestyspaikkaa. Tyypillisimmin kunnissa on yksi ennakkoäänestyspaikka, näin on 45 prosentissa kuntia, sanoo Pekola-Sjöblom.

Ennakkoäänestys on kotimaassa 29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-4.4. Ulkomailla on 125 ennakkoäänestyspaikkaa 78 maassa. Tyypillinen äänestyspaikka ulkomailla on suurlähetystö tai konsulaatti. Espanjassa on kahdeksan ennakkoäänestyspaikkaa, Saksassa, Venäjällä, Thaimaalla ja Yhdysvalloissa on neljä.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ajanjakso on kuitenkin lyhyempi osassa ennakkoäänestyspaikkoja. Äänestää voi vain oman kunnan ehdokasta.