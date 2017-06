Yle: Näin kunnille maksetaan bonusta turvapaikanhakijoiden kuntapaikoista

Kun kunta lisää tietyn määrän kuntapaikkoja turvapaikan tai oleskeluluvan saaneille, se saa ennalta määritellyn suuruisen bonuksen.

Yle kertoo, että kunnille maksetaan bonuksia noin 1,6, miljoonaa euroa.

Bonuksia saaneet kunnat tekivät paikkapäätökset viime vuoden ja kuluvan vuoden tammi-helmikuun aikana. Viiden kunnan hakemusten käsittely on vielä kesken.

51 kuntaa antoi 20 lisäpaikkaa ja niiden bonusrahan määrä oli 20 000 euroa. Näiden kuntien joukossa ovat esimerkiksi Enontekiö, Helsinki, Kirkkonummi, Kokkola ja Porvoo.

Eniten kuntapaikkoja lisäsivät Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Pori, Tampere ja Vaasa. Ne lisäsivät 150 kuntapaikkaa ja saivat siitä bonuksena 100 000 euroa.

Jos kuntapaikkoja olisi lisännyt 200 kuntapaikalla tai tehnyt uuden päätöksen 200 paikasta, olisi saanut 175 000 euron bonuksen, mutta siihen yksikään kunta ei yltänyt.

Bonukset perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeeseen. Bonusraha maksetaan kunnille lisätukena lakiin perustuvien korvausten päälle.

Ministeriön hankepäällikkö Katja Vänskä-Rajala kertoo, että bonusraha on vaikuttanut kuntapaikkapäätösten tekemiseen myönteisesti. Kuntapaikoista on kuitenkin vieläkin pulaa, sillä tavoitteena on saada tänä vuonna 4 000 kuntapaikkaa ja tällä hetkellä on tiedossa 3 600 paikkaa.