Kuntaliitto budjetista: Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun uskottavuutta

– Tämä on periaatteellisesti ja taloudellisesti tärkeä budjettiriihen linjaus myös tulevaisuutta ajatellen. Kunnat vastaavat täysimääräisesti tehtävistään uudistuksen voimaantuloon saakka ja joutuvat lisäksi resursoimaan omaakin uudistamistyötään, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Hänen mukaansa budjettiriihen päätökset sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun panostuksista ensi vuodelle ja ICT-kustannuksiin lisäävät osaltaan valmistelun uskottavuutta uudistuneessa aikataulussa.

– Edelleen kuitenkin näyttää siltä, että esivalmistelun ja väliaikaishallinnon resurssit ovat jäämässä pienemmiksi kuin maakuntien arvioima tarve, Reina huomauttaa.

Kuntaliitto on tyytyväinen siihen, että verotulomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti. Valitettavaa sen sijaan on, että kunnat joutuvat edelleen korottamaan kiinteistöverojaan osana jo kehysriihessä linjattua varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensointia.

– Osana budjettiriihessä käynnistetyn perhevapaauudistuksen valmistelua on välttämätöntä huolehtia kuntien edellytyksistä vastata kasvavasta varhaiskasvatuspalvelujen kysynnästä, Reina sanoo.

Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio arvioi, että kuntatalous on kestävällä uralla, mutta tilanne vaihtelee kunnittain.

– Samalla on kuitenkin muistettava, että hallitus kohdistaa kuntatalouteen yhä lukuisia laskennallisia valtionosuusleikkauksia, minkä lisäksi kuntatalouden veropohjan kehitys on yhä vaimea kiky-päätösten vuoksi. Näillä näkymin valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus kuntatalouteen on yhä negatiivinen, hän sanoo.

– Kokonaisuudessaan kuntatalous on veitsenterällä. Vaikka yleinen talouskehitys näyttäisi tällä hetkellä vahvistavan kuntataloutta, ilmassa on merkittäviä epävarmuustekijöitä, kuten tuleva työmarkkinaratkaisu, Punakallio varoittaa.