Kuntajohtajat arvioivat työnsä vaativuuden lisääntymistä

Noin 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että työn vaativuutta lisäävät erityisesti tulevaisuuden kunnan rakentaminen ja siihen liittyvä strateginen johtaminen, kunnan elinvoiman edistäminen sekä konsernijohtaminen.

Lisäksi yli 60 prosenttia vastaajista arvioi, että sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu, sopimus- ja muutosjohtaminen sekä edunvalvonta ja verkostotyö vaativat lisää voimavaroja tulevaisuudessa.

Yli puolet vastaajista arvioi, että kuntajohtajien palkkauksen perusteena pitäisi olla käytössä yhteiset kriteerit työn vaativuuden arviointiin.

Yhä useammalla kunnalla johtajasopimus

Yhä useamman kunnan johtamista ohjaa kuntajohtajan johtajasopimus, joka kirjaa johtamistyölle puitteet ja pelisäännöt. Vastausten perusteella jo noin neljällä viidestä kuntajohtajalla on voimassa oleva sopimus, joista suurin osa on tehty 2010-luvulla.

Kuntalain mukaan kaikilla kuntajohtajilla tulee olla johtajasopimus tehtynä uuden valtuustokauden alkaessa 1. kesäkuuta.

– Usealla kuntajohtajalla sopimus on edelleen valmistelussa ja tavoitteena on saada sopimus hyväksytyksi ennen valtuustokauden vaihtumista. Kuntaliitto on julkaissut oman suosituksensa ja ohjeistuksen johtajasopimuksen laadintaprosessista ja sisällöstä vuonna 2016, kertoo kehityspäällikkö Jarkko Majava Kuntaliitosta.

Lähes kaikissa johtajasopimuksissa (97 %) on sovittu kuntajohtajan ja kunnan johtamistyötä tukevista ja arvioivista kehitys- ja tavoitekeskusteluista. Kehityskeskustelut käydään yleisesti kuntajohtajan ja johtavien luottamushenkilöiden kesken.

Kuntajohtajien johtamissopimuksissa on usein sovittu erokorvauksesta (86 %). Kyselyyn vastanneiden kuntajohtajien erokorvauksen määrä vaihtelee kolmen kuukauden palkasta 24 kuukauden palkkaan, keskiarvon ollessa 9,4 kuukauden palkka.

Erokorvaukseen kuntajohtajat ovat yleisimmin oikeutettu tilanteessa, jossa kuntajohtaja ei nauti valtuuston luottamusta ja osapuolet yhdessä sopivat kuntajohtajan vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta. Erotilanteeseen liittyvistä erityisehdoista, esimerkiksi siirryttäessä toisen työnantajan palvelukseen, on sovittu johtajasopimuksissa harvoin (6 %).

Kuntajohtajatyön arvostus ja kehittäminen -kyselyselvitys tehtiin yhteistyössä Suomen Kuntaliiton, KT Kuntatyönantajien ja Suomen kuntajohtajat ry:n kanssa. Kyselyyn vastasi keväällä 2017 yhteensä 185 kuntajohtajaa Manner-Suomesta ja Ahvenanmaalta. Kyselyn vastausprosentti oli 59,5 prosenttia.