Opetusministeri: Kielen oppimista voidaan tuoda leikin avulla jo varhaiskasvatukseen

Samalla kielivalikoimaa monipuolistetaan.

Kokeilun erityisavustukset on myönnetty 76 kunnalle sekä 19 muulle koulutuksen järjestäjälle. Niihin osallistuu hankesuunnitelmien mukaan jopa 69 000 peruskoululaista, 8 000 esiopetuksessa olevaa ja 7 000 varhaiskasvatuksessa olevaa lasta.

Kokeilu on osa Uusi peruskoulu -ohjelmaa.

Tavoitteena on lisätä kielten tarjontaa, jotta yhä useampi lapsi valitsisi ensimmäiseksi kielekseen esimerkiksi ranskan, saksan, venäjän, espanjan, kiinan tai japanin.

– Ensi syksystä alkaen jo joka neljännessä Suomen kunnassa tulee mahdolliseksi opiskella vierasta kieltä jo ensimmäiseltä luokalta alkaen tai varhaiskasvatuksessa. Kokeilulla on tarkoitus tuoda mahdollisuus varhaiseen kielen oppimiseen yhä useamman lapsen ja perheen saataville ja motivoida monipuolisiin valintoihin, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoo.

– Tutkimus ja ymmärrys varhaisen kielen oppimisen merkityksestä ja mahdollisuuksista on kasvanut. Oppimisen herkkyysiät tulisi huomioida paremmin. Kielen oppimista voidaan tuoda leikin avulla jo varhaiskasvatukseen, Grahn-Laasonen jatkaa.

Kokeiluun on varattu yhteensä 10 miljoonaa euroa kahdelle vuodelle. Kuluvalle vuodelle on käytettävissä 4,5 miljoonaa, josta noin 3,8 miljoonaa on nyt jaettu erityisavustuksina opetuksen järjestäjille. Myös opettajien täydennyskoulutukseen laitetaan rahaa, ja lisäksi tuotetaan opetuksessa hyödynnettävää materiaalia.

Kokeilussa on suunnitelman mukaan mukana 21 eri kieltä, yleisimpinä englanti, saksa, ruotsi, ranska ja venäjä.

Ensimmäisen vaiheen kokeilujen opetus alkaa elokuussa. Kieltenopetuksen varhentamisen kärkihankeen toinen vaihe alkaa vuonna 2018.