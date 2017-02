Kuntien työntekijöillä ei ole hajuakaan organisaationsa arvoista

Arvot, joiden pitäisi kuvastaa jokapäiväistä toimintakulttuuria tunsi työntekijätasolla vain alle 5 prosenttia. Esimiesten arvotunnettuus oli 22 prosenttia ja johtoryhmien 30 prosenttia.

Tuore tutkimustulos on osoittanut, että organisaatioiden määritellyt arvot eivät ohjaa monenkaan kunnan toimintaa todellisuudessa. Arvot ovat usein enemmän virallisia lauselmia, mutta eivät ole toimijoiden selkäytimessä.

– Tulos ei silti tarkoita, että arvoista pitäisi luopua, kommentoi tutkimuksen tekijä Kissconsultingin toimitusjohtaja Maarika Maury.

Hänen mukaansa arvot pitäisi saada napakoiksi, mielenkiintoisiksi ohjenuoriksi siitä, millaista toimintaa toivotaan arjessa.

– On tärkeä myös varmistaa, että arvot todella tunnetaan ja niiden mukaan toimitaan. Ensimmäinen ongelma on tasapaksut mielenkiinnottomat arvot, joita usein on myös liian monta. Toinen ongelma on se, että oletetaan, että arvot tunnetaan, jos ne ovat julkistettu. Arvot pitää viedä vahvasti läpi, jotta niistä olisi oikeasti hyötyä, sanoo Maury.

Kunnissa suurin haaste on nimenomaan kulttuurimuutoksen aikaansaamisessa.

Maarika Maury valmistelee Vaasan Yliopistossa väitöskirjaa, johon tutkimus liittyy. Tutkimuksessa oli mukana yli 150 erikokoista yhtiötä ja organisaatiota. Vastaajina oli yli 9000 ihmistä kaikilta organisaation tasoilta. Tutkimuksesta on aikaisemmin julkaistu tuloksia strategian tunnettuudesta yrityksissä. Vertailussa tulokset ovat kunnissa yrityksiä jonkin verran huonompia.