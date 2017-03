Näin puolueiden kuntavaaliehdokkaat jakautuvat iän ja sukupuolen mukaan

Oikeusministeriön ylläpitämä vaalitulospalvelu on julkaissut tilastot kuntavaalien ehdokkaista.

Eniten ehdokkaita kuntavaaleihin asettaa keskusta, jolla on 7461 ehdokasta. Eduskuntapuolueista pienin ehdokasmäärä on RKP:llä, jonka listoilla on 1324 nimeä.

Vihreitä lukuun ottamatta kaikissa eduskuntapuolueissa ehdokkaista selvä enemmistö on miehiä. Suurin ero mies- ja naisehdokkaiden määrässä on perussuomalaisissa, jonka ehdokkaista reilu 25 prosenttia on naisia.

Vihreät on ainoa eduskuntapuolue, jonka ehdokkaissa on naisenemmistö. Vihreiden 2600 ehdokkaasta 57 prosenttia on naisia.

Kaikkien eduskuntapuolueiden ehdokkaiden keski-ikä on noin 50 vuotta. Keskimäärin nuorimmat ehdokkaat ovat vihreillä, jonka ehdokkaiden keski-ikä on 44 vuotta. Kristillisdemokraattien ehdokkaiden keski-ikä on eduskuntapuolueista korkein, 52 vuotta.

Suhteessa eniten alle 30-vuotiaita ehdokkaita on RKP:lla, 14,7 prosenttia. Vähiten heitä on kristillisdemokraateilla, jonka ehdokkaista 5,9 prosenttia on alle 30-vuotiaita.

Yli 60-vuotiaita ehdokkaita on suhteessa eniten kristillisdemokraateilla, 36 prosenttia. Selvästi vähiten yli 60-vuotiaita on vihreiden ehdokaslistalla, 12,7 prosenttia.

Kunnallisvaalien virallinen vaalipäivä on 9.4.2017.