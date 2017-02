Vegaanin aivojen laittaminen lihamyllyyn mainoksessa oli hyvän tavan vastaista

Kuluttaja-asiamies on antanut huomautuksen hyvän tavan vastaisesta markkinoinnista B-smokery Oy:lle.

Ravintolan kasvisruokapäivän markkinointiin liittyneessä mainosvideossa ammutaan vegaani, halkaistaan tämän kallo ja laitetaan aivot lihamyllyyn.

Väkivallan käyttäminen mainoksen tehokeinona on kuitenkin Kuluttaja-asiamiehen mukaan lähtökohtaisesti hyvän tavan vastaista.

Kuluttajansuojalain mukaan markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä.

Markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa. Kuluttajansuojalain mukaan markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena, jos siinä suhtaudutaan hyväksyvästi toimintaan, jossa vaarannetaan terveyttä, yleistä turvallisuutta tai ympäristöä.

Markkinoinnissa voidaan esittää toisen terveyttä, omaisuutta tai ympäristöä vaarantavia käyttäytymismalleja ainoastaan, jos esittämisellä on markkinoitavaan hyödykkeeseen liittyvä asiallinen peruste.

B-smokery Oy kertoi selvityksessään kuluttaja-asiamiehelle, että kyseinen video on ollut elokuvafestivaaleille tehty taideteos. Video päättyy tekstiin B-Smokery goes vegetarian now every Tuesday, mikä mainostaa ravintolan kasviruokapäivää. Mainos julkaistiin viime vuonna myös muun muassa yrityksen Facebook-sivuilla.

Kuluttaja-asiamies pitää selvänä, että videon tarkoituksena on ollut ravintolan myynnin edistäminen ja että se on kohdistunut kuluttaja-asiakkaisiin. Siten kyseessä on mainos, johon sovelletaan kuluttajansuojalakia ja jonka on täytettävä kyseisen lain vaatimukset. Se, että video on kerronnallinen ja siinä esiintyy tunnettuja näyttelijöitä, ei asiamiehen mielestä vaikuta asiaan.

B-smokery Oy vetosi siihen, että video käsittelee fiktiivisesti huumorin voimalla kasvisruokailua. Kuluttaja-asiamies kuitenkin kiinnitti yrityksen huomiota siihen, että markkinointi on yksi tapa välittää yhteiskunnassa vallitsevia arvoja.

Väkivaltaista käyttäytymistä ei pidetä hyväksyttävänä, joten väkivallan käyttäminen mainoksen tehokeinona on asiamiehen mukaan lähtökohtaisesti hyvän tavan vastaista. Huumori ei tee väkivallasta oikeutetumpaa. Päinvastoin humoristinen asenne saattaa vähätellä väkivallan paheksuttavuutta ja luoda mielikuvan hyväksyttävästä käyttäytymismallista.

Kuluttaja-asiamies totesi, että yrityksen menettely on ollut kuluttajansuojalain vastaista, ja antoi yritykselle joulukuussa huomautuksen hyvän tavan vastaisesta mainoksesta. Yritystä kehotettiin myös varmistamaan, ettei vastaava menettely toistu.