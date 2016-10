Suomalaiskapteeni IS:lle: Venäjän Itämerelle tuomat laivat vahvasti infosotaa

Maanpuolustuskorkeakoulussa strategiaa opettava kapteeni Juha Kukkola kommentoi Ilta-Sanomissa Venäjän laivaston siirtoa.

Venäjä on tuonut Itämerelle Zelenyi Dol- ja Serpuhov-korvetit, jotka on varustettu pitkän kantaman ohjuksilla. Kukkolan mielestä Venäjä haluaa näyttää kykenevänsä liikuttamaan sotavoimaansa vapaasti kuten USA.

"Venäjä haluaa tuoda alukset näytille, että niistä puhuttaisiin ja kirjoitettaisiin, ja jossain märin pelättäisiin. Kyse on omalta osaltaan pelotteesta. Tässä on kyseessä myös sotalaivaston mediaoperaatio. Tässä purjehduksessa on hyvin vahva informaatiosodankäynnin osio", Kukkola toteaa.

Hänen mukaansa kyseessä on yksi venäläinen tapa kiertää INF-sopimusta ja siinä mielessä voimatasapainoon vaikuttaja tekijä. Kaksi ohjuskorvettia ei kuitenkaan Itämeren tilannetta paljon muuksi muuttaisi.

"Ei ole syytä hyppiä seinille, koska tuossa rajan takana on jo ollut pitkään sellainen sotilaallinen suorituskyky. Jos hyppisimme seinille, olisimme hyppineet itsemme jo väsyksiin".

"Kaksi ohjuskorvettia ei kesää tee. Ne eivät strategisella tasolla tilannetta juuri muuta", kapteeni Juha Kukkola sanoo.