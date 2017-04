Yhdysvalloissa uraa tehnyt ihmettelee suomalaisten työuupumusta HS:ssä: "Täysin vääristynyttä"

Työuupumus on Suomessa yleinen vaiva ja puheenaihe.

New Yorkissa toistakymmentä vuotta uraa tehnyt Tero Kuittinen ihmettelee Helsingin Sanomien haastattelussa suomalaisten suhtautumista työn ja vapaa-ajan tasapainoon. Suomessa on enenevissä määrin puhuttu työuupumuksesta ja tarpeesta vähentää työntekoa.

Kuittisen mukaan tällainen suhtautuminen ei kuitenkaan ole tarpeen.

”Tiedän kyllä, ettei näistä ­asioista Suomessa puhuta kuin yhtä totuutta. Mutta suomalaisten ajattelu työn ja elämän tasapainosta on vääristynyttä”, hän sanoo HS:lle.

Kuittinen käyttää esimerkkinä Yhdysvaltoja, jossa työmoodissa voidaan pysyä myös kotona, mutta sen ei tarvitse uuvuttaa. Työ ja vapaa-ajan erottamisesta luopuminen on hänen mukaansa välttämätöntä kansainvälistä menestystä haluaville.

”Se on kuin jokin uskonto: usein kun suomalainen lähtee töistä, hän ei enää vastaa puhelimeen. Suomalaisten pitäisi ehdottomasti luopua tällaisesta tolkuttomasta työn ja vapaa ajan erottamisesta, kun kyseessä ovat firmat, jotka tähyävät Amerikkaan ja toisille aikavyöhykkeille.".

Yhdysvaltalaista työelämää Kuittinen pitää sairaalloisena suorittamisena. Yhdysvalloissa lapsen uraa aletaan valmistella jo alle kymmenvuotiaana, kun vanhemmat alkavat säästää yliopisto-opintoja varten. Koko elämä omistetaan uran rakentamiselle, ja kilpailu on kovaa. Kaikki eivät voi menestyä, ja ihmiset romahtavat.

Kuittinen ei silti pidä Suomen kulttuuria hyvänä.

”Pari vuotta sitten yksi firma menetti partnerikeskustelun, kun ketään ei löytynyt vastaamaan kysymykseen perjantaina keskipäivällä New Yorkin aikaa – tämä on kello 19 Suomen aikaa. Tiedän, että Putous on jo alkanut telkkarista, mutta ei se sitä iltaa aja uupumukseen, jos ottaa sen kymmenen minuutin puhelun illalla.”

Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin dosentti Marja-Liisa Mankan mukaan optimismi voi olla syynä siihen, miksi Yhdysvalloissa jaksetaan töissä Suomea paremmin.

”Ei tavoitettavuus automaattisesti tarkoita, että jossain vaiheessa uupuu. Jokaisen täytyy itse tunnistaa se, milloin tavoitettavuudesta tulee negatiivista. Asenne vaikuttaa paljon kaikkeen, jopa sairauslomiin. Negatiivinen ajattelustrategia johtaa siihen, että sairastuu useammin”, Manka sanoo HS:lle.

Kuittisen mukaan uupuminen ei Yhdysvalloissa myöskään ole samalla tavoin mahdollista kuin Suomessa.

”Ei ole merkittävää sosiaaliturvaa. Perheen sairaus- ja henkivakuutukset ovat duunin varassa. Eläkkeitä ei käytännössä ole, vaan ne pitää säästää itse. Yliopisto maksaa 70 000 vuodessa – kolmelle lapselle 210 000 dollaria vuodessa. Ei täällä ole vaihtoehtona sitä, että ottaa uupumukseen vuoden sapattia”, hän sanoo.