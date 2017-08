"Ajatellaan että nyt on jaettavaa. Mutta kun ei ole."

Kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo puhui keskiviikkona aamulla puolueensa eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kouvolassa.

Petteri Orpo aloitti kotikaupunkinsa Turun perjantaisesta puukotusiskusta. Hän kysyi, mitä turvallisuuden sektorilla voitaisiin tehdä vielä paremmin ja sanoi pelkäävänsä liian nopeita johtopäätöksiä.

– Nämä tapahtumat pitää käydä pala palalta läpi, analysoida, arvioida, katsoa taustat. Sen jälkeen rauhallisesti mutta päättäväisesti tulee tehdä korjaustoimenpiteitä, sikäli ja kun varmasti jotain tarvitaan, Petteri Orpo totesi.

– Tämä ei valitettavasti tullut yllätyksenä, koska terrorismi Euroopassa ja tämän tyyppiset ilmiöt eivät ole uusi asia. Turvallisuusviranomaiset ovat havahtuneet ja tuoneet huolensa esille jo vuosia sitten. Siksi heidän toimintaedellytyksiinsä on panostettu.

– Jos tämä on kiinni jossakin kohdassa resurssien puutteesta, niin ne on korjattava ja ne rahat on löydyttävä. Meidän tehtävämme on huolehtia suomalaisten turvallisesta arjesta.

Petteri Orpon mukaan tiedustelulainsäädännön nopea tarve ei ole lähtenyt Turun iskusta, vaan uudistusta on tehty pitkään.

– Hallituksen pitää vain pikaisesti antaa tämä esitys. Vetoan kaikkiin eduskuntapuolueisiin, että saisimme tämän nopeutetussa aikataulussa eteenpäin, hän sanoi.

– Tämä asia ei ole tässä hetkessä tullut. Tämän tapahtuman varjolla sitä ei viedä eteenpäin. Kyse on jo aiemmin tunnistetusta tarpeesta.

Ei mitään mahdollisuutta löysätä

Petteri Orpon mukaan talous kasvaa nyt, mutta vuosi sitten tilanne oli aivan erilainen.

– Kyse ei ole enää mistään pyrähdyksistä, kuten oppositio keväällä melskasi. Kyse ei ole myöskään Antti Rinteen käynnistämien infrahankkeiden tuomasta talouskasvusta. ei, kyse on laaja-alaisesta vahvasta kasvusta, joka perustuu vientiin, parantuneeseen kilpailukykyyn ja yritysten uskoon investoida, Petteri Orpo kuvaili.

– Mutta sitten. Suurimmat talouspolitiikan virheet tehdään yleensä nousukaudella. Sitä jotenkin aletaan ajatella, että "kyllä tämä tästä, nyt meillä on jaettavaa". Kun ei ole.

Hänen mukaansa "kaiken tämän talouskasvun keskellä me joudumme rakentamaan ensi vuoden budjetin yli kolmen miljardin euron velanotolle, siis uutta velkaa yli kolme miljardia euroa silloin kun talous kasvaa 2,5 prosentin luokkaa".

– Meillä ei ole mitään mahdollisuutta löysätä finanssipolitiikkaa. Budjetilla meidän pitää varmistaa alkanut kasvu ja raivata sitä kautta tilaa välttämättömille rakenneuudistuksille, joita suomalainen yhteiskunta tarvitsee, jotta voimme vastata kolmeen huolestuttavaan vajeeseemme.

Kun suhdannepölyn taakse katsoo, sieltä löytyvät hänen mukaansa kestävyysvaje, työllisyysvaje ja osaamisvaje.

Orpo kiitti hallituskumppaneita siitä, ettei ainakaan toistaiseksi ole tullut suuria uusia menoehdotuksia.

Kokoomusjohtajan mukaan hänen puolueensa lähtee kovaan ja työntäyteiseen syyskauteen hyvin päättäväisesti ja hallitusohjelmasta kiinni pitäen.

– Hallitusohjelmassa on hyvä kokoomuslainen työllisyys- ja talouspolitiikan peruslinja. Sitä on välillä haukuttu, että se on kokoomuslaista, mutta minusta sille kannattaa antaa aplodit! Se toimii. Hyvät ystävät, Suomen talous kasvaa. Julkinen talous vahvistuu, Petteri Orpo sanoi.

– Me olemme hallitusohjelman takuumiehenä. Haluamme noudattaa Juha Sipilän hallituksen ohjelmaa, viedä Suomea eteenpäin. Emme saa jäädä millään tavalla paikoillemme. Rakenteellisten uudistusten tekeminen, että Suomi pärjää myös tulevaisuudessa, on kaikki kaikessa.