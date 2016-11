Kokoomuksella ja vihreillä rikkinäinen puhelin? – Ville Niinistö: Toivon, ettei tarkoituksella ymmärretä väärin

Kokoomuksen ja vihreiden väittely vihreiden vaihtoehtobudjetista alkoi keskiviikkona, kun eduskunta käsitteli oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetteja, ja jatkui sosiaalisessa mediassa sekä torstaina eduskunnan kyselytunnilla.

– Toivon, ettei tässä tule rikkinäistä puhelinta, että tarkoituksella väärin ymmärretään toisten ehdotuksia. Se on sellaista Trumpin tapaista totuuden jälkeistä politiikkaa, ja syvästi toivon, ettei kokoomuksen kaltainen kunniallinen puolue sellaiseen vajoa. Nyt pitää ymmärtää, mitä me olemme tavoitelleet, vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sanoo Verkkouutisille.

Niinistön mukaan vihreiden tavoitteena on perua kaikki koulutusleikkaukset, mitä hallitus on tehnyt ja lisätä rahoitusta vastaavasti. Hänen mukaansa vihreät ei esitä vaihtoehtobudjetissaan kunnille rahaa, vaan kuntien tehtävänä on varmistaa, että niillä on rahaa hoitaa lakisääteiset tehtävänsä.

Keskiviikkona eduskunnassa kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo kehotti vihreitä pyytämään anteeksi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselta (kok.), jota vihreät ovat arvostelleet koulutusleikkauksista. Orpon mukaan näyttää siltä, että vihreät vaihtoehtobudjetissaan hyväksyisi 250 miljoonan euron leikkaukset koulutukseen.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö kiisti väitteet ja piti nolona sitä, että kokoomus sotkee valtion ja kuntien budjetit. Hän kehotti torstaina kyselytunnilla Orpoa pyytämään anteeksi väitettään.

Muun muassa Grahn-Laasonen on huomauttanut, että vihreät ei palauttaisi vaihtoehtobudjetissaan korkeakouluindeksiä, josta hallitus on leikannut. Kokoomuslaiset ovat nostaneet esille myös ammatillisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen leikkaukset, joita vihreät ei kokoomuslaisten mukaan ole palauttanut täysimääräisesti vaihtoehtobudjetissaan.

Valtion ja kuntien rahoituksesta erilaiset näkemykset

Vihreiden vaihtoehtobudjetissa lisätään määrärahoja subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämiseen 15,9 miljoonaa euroa ja varhaiskasvatuksen hoitajamitoituksen säilyttämiseen 15,8 miljoonaa euroa, jotka hallitus leikkasi tänä vuonna valtion budjetista pois.

Koska vihreät peruisivat päivähoito-oikeuden rajauksen ja hoitajamitoituksen pienennyksen, kokoomuslaisten mielestä vihreiden pitäisi antaa budjetissaan rahaa kunnille tehtävien hoitamista varten peruspalvelumomentin kautta vielä 99 miljoonaa euroa lisää. Jos päivähoito-oikeudesta ja hoitajamitoituksesta ei leikata, kunnille ei myöskään synny säästöä. Näin ollen valtion pitäisi rahoittaa vihreiden kunnille palauttamista velvoitteista aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti.

Vihreät taas näkevät, että koska he eivät olisi koskaan leikanneetkaan päivähoito-oikeudesta ja hoitajamitoituksesta, niin uusia tehtäviä ei myöskään kunnille tulisi ja valtionosuuksien maksaminen jatkuisi kuten aiemminkin.

Kokoomuslaiset ovat kritisoineet, että vihreät eivät palauttaisi ammatillisesta koulutuksesta leikattavia 190 miljoonan euron määrärahoja kokonaisuudessaan, vaan ainoastaan 80 miljoonaa euroa niistä.

Ammatilliseen koulutukseen vihreät palauttaisivat 12,5 prosentin oppilaskohtaisen rahoituksen leikkauksen, jonka hallitus on ammatilliseen koulutukseen tehnyt. Vihreiden mukaan laskennallisesti tämä tarkoittaa valtion osalta 80 miljoonan euroa, jonka he ovat lisänneet vaihtoehtobudjetissaan ammatillisen koulutuksen momentille. Koska ammatillisen koulutuksen säästö ei näy valtion budjetissa, vihreät olivat tarkistaneet opetus- ja kulttuuriministeriöstä, että tämä on selkeä tapa osoittaa, että vihreiden tarkoituksena on palauttaa ammatillisesta koulutuksesta leikatut rahat kokonaan. Vihreiden mukaan 110 miljoonaa euroa on kuntien osuutta, minkä vuoksi se ei näy valtion budjetissa.

Kokoomuksen mukaan ammatillisen koulutuksen määrärahat 190 miljoonaa olisi pitänyt lisätä kokonaisuudessaan ammatillisen koulutuksen valtionosuusmomentille.

Indeksileikkaukset palautetaan vaalikauden lopussa

Kokoomuslaiset ovat ihmetelleet myös, miksi vihreät ei palauta yliopistojen ja ammatillisen koulutuksen indeksileikkauksia. Vihreät perustelevat ratkaisua sillä, että he palauttavat kaikki rahat, mitä koulutuksesta leikataan tämän vaalikauden aikana. Vihreät aikoo palauttaa vaalikauden aikana kertyvät indeksileikkaukset vaalikauden viimeisessä vaihtoehtobudjetissa ja tehdä tasokorotuksen, joka korvaa jäädytettyjen vuosien tappiot.

– Meidän vaihtoehtobudjetin ja koko neljän vuoden oppositiopolitiikan tarkoitus on palauttaa koulutuksen rahoituksen taso sille tasolle, millä se oli ennen hallituksen leikkauksia, mukaan lukien indeksit. Tässä varjobudjetissa perutaan kokonaisuudessaan kaikki vuoden 2017 leikkaukset, ja se lisää merkittävästi useimpien koulutusasteiden rahoitusta vuodesta 2016 vuoteen 2017. Ei ole epäselvää, etteikö vihreät lisää koulutukseen rahoitusta, Ville Niinistö sanoo.

Hänen mukaansa vihreiden vaihtoehtobudjetti lisää valtion koulutusrahoitusta 446 miljoonalla eurolla ja edellyttää kuntia lisäämään rahoitusta 209 miljoonalla eurolla. Lisäys valtion budjetissa katetaan vähentämällä ympäristöhaitallisia tukia, kuten poistamalla dieselin, työkoneiden ja turpeen alennetut verokannat sekä teollisuuden päästökauppakompensaatio.