Opettaja vapaalla säästösyistä, kolmasluokkalaiset keskenään luokassa – AL: "Huudettiin ja riehuttiin"

Tamperelaisessa Pispalan koulussa oli viime viikolla erikoinen tilanne, kun kolmasluokkalaiset oppilaat joutivat viettämään ison osan koulupäivästään keskenään ilman opettajaa. Luokan opettaja vietti säästövapaata – vapaapäivää, jonka tarkoitus on säästää kunnan varoja ja jolloin sijaista ei siis palkata.

Koulun rehtori Markku Rissanen kertoo Aamulehdelle, että samana päivänä sattui olemaan vielä muitakin poissaoloja.

– Turha on selitellä. Meillä ei ollut laittaa luokkaan ketään aikuista. Luokassa käytiin kyllä kääntymässä, mutta ei opintie siitä edennyt. Käytännössä tilanne on se, että jos oppilaat ovat luokassa ja seinällä on ohjeet, he ovat yksin. Olisi naiivia väittää toisin.

– Suunnitelmat pettivät. Opetusryhmiä oli enemmän kuin aikuisia koululla, Rissanen myöntää.

Tampereen kaupunki tarjoaa mahdollisuuden työntekijöilleen ottaa säästövapaata, eivätkä opettajat ole poikkeus. Vapaan pitämisestä ja sen ajankohdasta päättää viime kädessä koulun rehtori. Rissasen mukaan rehtorit ovat asian kanssa hankalassa pakkoraossa.

– Kun työnantajalta on tullut viesti, että pyritään saavuttamaan säästöä, vaikea on mennä opettajia kieltämäänkään.

Yksi luokan oppilaista kirjoittaa Aamulehdessä kokemuksiaan kyseisestä koulupäivästä. Oppilaan mukaan osa koulupäivästä oli mennyt huutamiseksi, kun järjestäjäoppilaat olivat yrittäneet vahtia muuta ryhmää. Osa oppilaista meni käytävään "mököttämään".

– Näimme kumminkin luokan ovesta että ne vain pelleilivät, möyrivät lattialla ja seisoivat päällään, siellä käytävässä. Sen tunnin jälkeen päätä särki ja oli paha mieli, oppilas kirjoittaa.

Opettajien ammattijärjestö OAJ vastustaa säästövapaita. OAJ:n Pirkanmaan puheenjohtaja Matti Helimo sanoo, etteivät säästövapaat sovellu opetusalalle. Hänen mukaansa kahden luokan opettaminen yhtä aikaa on pelkkää selviytymistä.

– Säästövapaiden aikana ei voida taata opetussuunnitelman mukaista opetusta eikä turvallista oppimisympäristöä. Opettaja voi olla lomalla, mutta se pitää tehdä niin, että kelpoisuusehdot täyttävä sijainen vastaa oppilaista ja opetuksesta.

Tampereen kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä kertoo, että kaupungin linjauksen mukaan säästövapaata pitää myöntää aina kun mahdollista.

– Säästövapaat ovat Tampereen kaupungin keinovalikoimassa talouden tasapainottamiseksi. Jotkut sanovat, etteivät ne sovi perusopetukseen, mutta tällä tavalla henkilöstö on Tampereen kaupungissa tasavertaisessa asemassa.