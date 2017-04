MTV: Näillä tavaroilla selviät kotona kriisitilanteesta

Kotivara tarkoittaa tarpeistoa, joka jokaisen kotona tulisi olla kunnossa kriisitilanteen varalta. Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen varautumisen opettaja Tomi Rask sanoo MTV:lle riittävän kotivaratarpeiston lähtökohtana olevan, että niillä pärjää kotona ilman apua 3–7 päivää, jos sähköjä ei ole, vettä ei tule eikä viemäri toimi.

Näkemykset siitä, kuinka kauan omavaraisuuteen pitäisi kotona kyetä, vaihtelevat sen mukaan, keneltä kysytään.

– Nyrkkisääntö on, että ihminen voi olla kolme minuuttia hengittämättä, kolme päivää juomatta ja kolme viikkoa syömättä. Sen mukaan kannattaa elää, Rask sanoo.

Tärkeintä hänen mukaansa on riittävä vesivarasto.

– Vettä tai nestettä tarvitaan noin kaksi litraa vuorokaudessa henkilöä kohti pelkkään juomiseen ja ruuan laittoon. Ja tällä määrällä ei vielä pestä mitään, ei edes hampaita, Rask sanoo.

Hän neuvookin kaikkia pitämään kotona riittävää määrää pullovettä parin päivän tarpeisiin.

– Kaksi aikuista ja yksi lapsi tarvitsevat 10 litran vesivaraston eli pöntön tai kaksi vettä. Sen kun vaihtaa kolmen kuukauden tai puolen vuoden välein, vesi on vielä juotavaa. Sen ei tarvitse olla hyvää eikä mitään merkkivettä: sen tavoite on pitää sinut hengissä. Ja kustannus on hyvin pieni, Rask ohjeistaa.

lääkkeet

erityisruokavalion elintarvikkeet

tölkinavaaja

radio ja paristot

hygieniatarvikkeet

vaipat

tuorekelmut, teippi, muovipurkit

taskulamppu ja paristot

joditabletit

kynttilät ja tulitikut

käteistä rahaa

lemmikkieläinten tarvikkeet

Kotivara ei siis tarkoita pelkästään juotavaa ja syötävää. Se on myös vaatteita ja valaisuvälineitä kuten taskulamppuja ja paristoja.

– Ajatus on se, että mietit, millä tarvikkeilla pystyt olemaan pitkän viikonlopun mökillä. Sellaisella mökillä, jossa ei ole sähköä eikä juoksevaa vettä. Sillä pärjää jo aika pitkälle, Rask sanoo.