Susanna Koskea syytetään Vaasassa vaalien ehdokasongelmista - "kohtuutonta"

Kokoomuksen kuntavaalien ehdokasmäärä laski Vaasassa neljän vuoden takaisesta 82:sta näiden vaalien 53:een.

Pohjalaisessa puolueen valtuustoryhmän puheenjohtaja Anne-Marie Viinamäki uskoo, että ehdokashankintaa vaikeutti kansanedustaja Susanna Kosken ääni eduskunnassa hallituksen esityksen mukaisesti Vaasan laajaa sairaalapäivystystä vastaan.

Viinamäen mukaan "sillä on varmasti ollut vaikutusta" ja "medianäkyvyys on ollut suurta". Hänen mukaansa kuitenkin myös kokoomuksen hallitusvastuu on heijastunut.

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Christoffer Wiikin mielestä Kosken äänellä saattoi olla vaikutusta, mutta sitä ei voi varmuudella sanoa. Hänen mukaansa "kokoomuksella voisi kuitenkin olla eri tilanne, jos Koski olisi ollut myönteisempi tilanteeseemme".

"En ole osapuoli"

Susanna Koski sanoo pitävänsä syytöksiä ehdokashankinnan epäonnistumisesta kohtuuttomina. Hänen mukaansa hallituksen esitykset eivät ole asioita, joissa äänestyskäyttäytyminen ratkaistaan istuntosalissa.

– En ole tässä asiassa osapuoli, en yksittäisenä kansanedustajana enkä henkilönä, Susanna Koski ihmettelee.

Hänen mukaansa kokoomus puolueena sen sijaan on osapuoli.

– Kokoomuksen puoluejohto huomioi Vaasaa sekä Pohjanmaata päivystysuudistuksessa aivan erityisesti, Koski toteaa.

Hän mainitsee esimerkiksi Petteri Orpon ja Paula Risikon vierailleen Vaasan keskussairaalassa tammikuussa ja tavanneen kokoomusväkeä. Myös puoluevaltuuston puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kävi ja varapuheenjohtaja Janne Sankelon kanssa vaasalaisilla on tiivistä yhteistyötä.

Kosken mukaan ehdokashankinnassa "jokainen on varmasti tehnyt parhaansa. Tänä vuonna ehdokashankinta on ollut edellisiä vaaleja hankalampaa kaikkialla, myös muilla puolueilla". Hän toivoo vaalityöhön suunnattavan joukkueena.