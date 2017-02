Susanna Koski: Tämä on punavihervasemmiston pahin painajainen

Kansanedustaja Susanna Koski (kok.) osallistui lähetekeskusteluun kollegansa Harry Harkimon lakialoitteesta, jonka mukaan verottomia jäsenmaksutuloja nauttivien yhdistysten tilinpäätösten tulee olla kokonaan julkisia.

Kosken puheenvuoroa ennen vasemmistoliiton Li Andersson, Harry Harkimo ja eräät perussuomalaiset olivat väitelleet asiasta istuntosalissa.

– Taitaa olla niin, että itse asiassa on kyse punavihervasemmiston suurimmasta painajaisesta eli tulojen muuttamisesta varallisuudeksi ja tuottavan varallisuuden kasvattamisesta. Tosin, miten se liittyy tähän asiaan, niin ay-liikkeelle tämä toiminta on ollut tavanomaista ja määrätietoista mutta ei sen sijaan näille työntekijöille, joita he väittävät edustavansa, Susanna Koski sanoi.

Koski sanoi pitävänsä ihan itsestään selvänä, että yleishyödyllisten yhteisöjen tuloja ja varallisuutta pitäisi kohdella samalla tavalla aivan riippumatta siitä, onko kyseessä ammattiliitto, uskonnollinen yhteisö tai urheiluseura.

– Edustaja Andersson esitti huolensa siitä, mikä tulee olemaan ay-liikkeen jäsenistön saama lisäarvo maksamiensa jäsenmaksujen vastineeksi. Itse en olisi lainkaan tästä huolissani vaan kokisin, että se ei ole suinkaan eduskunnan eikä lainsäätäjän ongelma, vaan on ay-liikkeen aivan oma asia tuottaa se lisäarvo, jotta jäsenet saavat sen palvelun ja oikeuden, minkä sillä kuuluukin saada.

Li Andersson vastasi olevan eroa kahden asian välillä.

– Ensimmäinen on nämä verovapaat tulot, jotka ammattiyhdistysliike yleishyödyllisenä toimijana saa esimerkiksi osinkojen muodossa. Mielestäni voidaan kyllä harkita ja selvittää sitä, pitäisikö kaikkien yleishyödyllisten toimijoiden osinkotulot laittaa verolle. Sellainen toimenpide kuitenkin kohdistuisi kaikista voimakkaimmin Koneen Säätiön ja Kulttuurirahaston kaltaisiin toimijoihin, jotka tällä hetkellä ovat ne keskeisimmät, suurimmat osinkotulot saavat yleishyödylliset toimijat, Li Andersson sanoi.

– Toinen kysymys on sitten tämä jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus ammattiyhdistysliikkeen jäsenten osalta. Mikäli tätä yleishyödyllisyyttä kyseenalaistetaan ja tämä oikeus työntekijöiltä poistuu, niin kyllähän siitä kärsivät ennen kaikkea suomalaiset palkansaajat, joiden jäsenmaksu ammattiliittoon kallistuu.

Harry Harkimo totesi suurimman ongelman olevan se, että ammattiyhdistysliikkeeseen kuuluvista kahdesta miljoonasta jäsenestä ne jotka tietävät pyöritettävistä rahoista ovat vain kourallinen ihmisiä.

– Minä olen yrittänyt selvittää nyt kuukauden sitä asiaa, kukaan ei kerro siitä sanaakaan. Se on ihan niin kuin salaisuudella leimattu, Harkimo ihmetteli.