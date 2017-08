KHO: Homoseksuaalia turvapaikanhakijaa ei palautetakaan Irakiin

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut hallinto-oikeuden päätöksen, jonka mukaan irakilainen turvapaikanhakija pitää palauttaa Irakiin. Hallinto-oikeus oli todennut, että hakijan ja tämän isän kertomukset sisältävät ristiriitoja, joiden vuoksi hakijan kertomus on epäuskottava.

KHO:n mukaan hakijan olisi pitänyt saada selittää, mistä ristiriitaisuudet johtuvat. Hänelle ei kuitenkaan ollut annettu mahdollisuutta selittää.

Irakin kansalainen haki Suomesta turvapaikkaa alkuvuodesta 2016. Hakija kertoi Maahanmuuttovirastolle, että hänen kotipaikkansa on Bagdad. Virasto tarkisti asian hakijan isältä, joka myös haki turvapaikkaa Suomesta. Isä kertoi, että kotipaikka on Najaf eikä Bagdad.

Turvapaikkapuhuttelut pidettiin yhdeksän päivän välein, eivätkä isä ja poika tienneet, mitä toinen on kertonut Suomen viranomaisille. Isä antoi virastolle luvan, että se saa käyttää hänen antamiaan tietoja poikaa vastaan.

Maahanmuuttovirasto totesi, että pojan kertomusta on pidettävä epäuskottavana. Virasto ei myöntänyt turvapaikkaa ja käännytti pojan.

Poika valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Poika vetosi siihen, että hän ei voinut oikaista Maahanmuuttovirastolle isänsä väitteitä, joita hän itse piti virheellisenä. Poika myös totesi, että isä on 65-vuotias, eikä muista vuosilukuja tai muitakaan yksityiskohtia kovin tarkasti.

Hallinto-oikeus piti voimassa Maahanmuuttoviraston päätöksen. Käännytyspäätös pysyi voimassa. Poika valitti asiasta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

KHO totesi, että Maahanmuuttoviraston olisi pitänyt kuulla poikaa vielä isän kertomuksen jälkeen. KHO myös katsoi, että pojan seksuaalinen suuntautuminen vaikutti asiaan. Poika on homoseksuaali.

KHO katsoi, että isä on saattanut tahallisesti antaa Maahanmuuttovirastolle väärää tietoa pojastaan siksi, että tämä on homoseksuaali.

– Isä on tullut tietoiseksi valittajan seksuaalisesta suuntautumisesta. Tieto on voinut vaikuttaa isän motiiveihin kertoa asioista virheellisesti, koska hänen tarkoituksenaan on saada valittaja palaamaan Irakiin, KHO toteaa päätöksessään.

KHO totesi, että Maahanmuuttoviraston pitää kumota pojan kielteinen turvapaikkapäätös ja käsitellä hakemus uudelleen.

Valtio maksaa pojan oikeusavustajalle 400 euroa ja tulkille 132,43 euroa.