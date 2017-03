Laadullinen työllistyminen yhdeksi korkeakoulujen rahoituskriteeriksi

Laadullinen työllistyminen tarkoittaa valmistuneiden työllistymisestä koulutustasoa vastaavasti. Asiaa valmistellut työryhmä luovutti raporttinsa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok.) torstaina.

Työryhmä ehdottaa, että työllistymisen rahoitustekijät yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmalleissa korvattaisiin uusilla, laadullista työllistymistä mittaavilla kriteereillä. Laadullisen työllistymisen kriteerin mukaan ottamisen tavoitteena on lisätä koulutuksen relevanssia työelämän kannalta ja siten edistää korkeakoulutettujen työllistymistä.

– Koulutuksen tulee tuottaa sellaista osaamista, jolle on käyttöä työmarkkinoilla ja jolla työllistyy. Kyse on koulutuksen laadusta. Olisi vanhanaikaista puhua "oman alan töistä", koska työelämä muuttuu nopeasti ja laaja-alaisella osaamisella voi työllistyä hyvinkin erilaisiin tehtäviin. Siksi on tärkeää, että mittareissa arvioidaan koulutustasoa laajemmin kuin alakohtaisesti, sanoo Grahn-Laasonen.

– Laadullisen työllistymisen ottaminen mukaan rahoitusmalliin antaa yliopistoille ja ammattikorkeakouluille kannustimen ottaa huomioon tulevaisuuden työelämän tarpeet koulutuksessa ja edistää valmistuneiden työllistymistä. Myös yrittäjyys on yksi työllistymisen muoto, ministeri jatkaa.

Raportissa ehdotetaan, että ammattikorkeakoulujen työllisyyslaskennassa otettaisiin huomioon myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet.

Lisäksi tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ehdotetaan lisättäväksi yliopistojen rahoitusmalliin yhden prosentin osuudella kokonaisrahoituksesta. Tämä rahoitusosuus siirrettäisiin tohtorin tutkinnon suorittaneiden rahoitustekijästä.

Työryhmä valitsi korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakyselyihin pohjautuvat indikaattorit, joilla laadullista työllistymistä mitataan. Niiden avulla arvioidaan tutkinnon suorittaneen henkilön tyytyväisyyttä saamaansa korkeakoulutukseen, käsityksiä mahdollisuudesta hyödyntää korkeakoulussa hankittua osaamista työelämässä sekä työn vaativuudesta suhteessa saatuun korkeakoulutukseen.

Laadullisen työllistymisen kriteeri on tarkoitus lisätä korkeakoulujen rahoitusmalliin vuonna 2019.

– Työryhmän raportti toimii jatkovalmistelun pohjana. Lausuntopalautteen perusteella on arvioitava, ovatko eri tekijöiden painoarvot kohdallaan sekä onko tiedonkeruu toimiva ja luotettava, Grahn-Laasonen sanoo.