"Yksityisautoilua on vähennettävä tuntuvasti" vai "eivät ihmiset autoile kiusallaan"?

Verkkouutisten kuntavaalikoneeseen pääsee tästä linkistä.

Vaalikoneesta löytyy eduskuntapuolueiden puheenjohtajistojen ja ryhmäjohtajien vastauksia 15 kuumaan kysymykseen.

Antamalla oman vastauksesi voit verrata sitä puolueiden vastauksiin. Kone kertoo "yhteensopivuusprosentit".

Myös erilliskysymyksiä voi katsoa. Esimerkiksi numero 9 on väittämä Yksityisautoilu kuuluu jatkossakin kaupunkien keskustaan.

Siihen voi ottaa itse kantaa eri mieltä/samaa mieltä liukuvalla asteikolla 0-100. Tämän jälkeen voi katsoa, miten oma kanta vastaa puoluejohtajien kantaa.

Seuraavat ovat eräiden vaalikoneeseen vastanneiden puoluejohtajien antamia näkemyksiä kyseiseen väittämään:

– Ympäristön ja ilmastonsuojelun näkökulmista yksityisautoilua on vähennettävä tuntuvasti varsinkin isoissa kaupungeissa ja kehitettävä kaupunkeja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen näkökulmista. Tämä tulee tehdä niin, että ihmiset mieluummin valitsevat kävelyn, pyöräilyn ja edullisen ja laadukkaan joukkoliikenteen kuin yksityisautoilun. (Veronika Honkasalo, vasemmistoliitto)

– Eivät ihmiset autoile kiusallaan tai laiskuuttaan! Esimerkiksi lapsiperheille oma auto voi olla elämää suunnattomasti helpottava tekijä. Myöskin on muistettava, että monen suomalaiset kaupunkikeskustan ulkopuolella oma auto on elämisen edellytys. Toisaalta on paikkoja, joissa kävelykadut ja joukkoliikennekadut puolustavat paikkaansa. (Sanni Grahn-Laasonen, kokoomus)

– Edelleen Suomessa täytyy olla mahdollista asioida kaupunkien keskustassa henkilöautolla. Tämä ei kuitenkaan sulje pois kävelykatujen sekä autottomien keskustojen käyttöönottoa kaupungeissa, jotka nämä ratkaisut näkevät tarkoituksenmukaisina. (Antti Lindtman, Sdp)

– Yksityisautoilun on oltava mahdollista myös kaupunkien keskustoissa. Niitä ja kaupunkien muita alueita on kuitenkin kehitettävä siten, että ihmisiä kannustetaan kävelyyn sekä kevyen ja joukkoliikenteen käyttöön. (Jouni Ovaska, keskusta)

– Kuuluu kunhan määrät ovat järkevät, mutta kaupunkisuunnittelun tulisi entistä enemmän painottua julkisen liikenteen edellytysten parantamiseen. (Anders Adlercreutz, Rkp)