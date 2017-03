Pertti Rosila HS:n kohuhaastattelusta: "Minä en ole sellainen despootti, minkä kuvan siitä saa"

Eduskunnan eläkkeelle jäämässä oleva talouspäällikkö Pertti Rosila on arvostellut Helsingin Sanomien haastattelussa kovin sanoin esimerkiksi entistä pääsihteeriä Seppo Tiitistä ja muutamia kansanedustajia nimeltä liittyen holtittomaan eduskunnan rahojen käyttöön.

Onko haastattelusta tullut palautetta ja puhelin tänä aamuna soinut?

– On. Palautetta on tullut runsaasti. Varsinkin veteraanikansanedustajilla on ollut ilmeisesti oikein hauska aamu. Istuvilta kansanedustajilta ei ole tullut palautetta. Minun oma kommenttini on, että olen kaikkien jutussa esitettyjen sitaattien takana, mutta ilmeisesti tilan lyhyyden takia kaikki asialliset haastattelun kohdat tai mikään niistä ei ole päässyt lehteen. Ja minä en ole sellainen despootti, kuin minkä kuvan siitä saa, Rosila sanoo Verkkouutisille.

Mitä haastattelusta on jäänyt pois?

– Se kehitys, joka eduskunnassa on 30 vuoden aikana tapahtunut. Esimerkiksi se, että poliittiset virkanimitykset ovat kokonaan poistuneet ja otin siksi esille myös uuden pääsihteerin valinnan ja sen, että hän ei ole minkään puolueen jäsen.

Rosila pitää poliittisten virkanimitysten poistumista tärkeänä, mutta asialla "ei ole ilmeisesti sellaista mielenkiintoa kuin näillä henkilökuvauksilla".

– Enempää en anna nyt lausuntoja. Tässä tyhmempikin oppii, että kovin varovainen pitää olla, kun lausuntoja ryhtyy antamaan.

Sen Rosila kuitenkin vielä sanoo, että jutussa mainituilta henkilöiltä palautetta ei ole tullut – "ainakaan vielä" – vaan veteraanikansanedustajat ovat olleet muita.

Rosilan mukaan palaute on ollut kuitenkin positiivista.

– Todettiin, että profiilini (haastattelussa) oli kovin kärjistynyt. Se, että olisin ollut tällainen ilkeä saituri, se ei ollut ihan todenmukainen. Olen ihan samaa mieltä. Nuuka olen ollut, mutta ilkeä en ole pyrkinyt olemaan.