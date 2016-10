Kokoomusnuorten mielestä nykymuotoinen kotihoidontuki on tullut tiensä päähän

Kokoomusnuorten puheenjohtajan mukaan keskustelussa kotihoidontuesta on kyse myös lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen.

‒ Viime kädessä kotihoidontuessa on kysymys siitä, minkälaisia valintoja yhteiskunta tukee. Nykymuotoinen kotihoidontuki on yksi keskeisimmistä syistä siihen, miksi sekä naisten palkkataso, että eläkkeet ovat pienempiä. Niin kauan kuin tällaisia rakenteita pidetään yllä, on aivan turhaa keksiä lumelääkkeitä työelämän tasa-arvon lisäämiseksi, sanoo Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov.

Demarinuoret ovat esittäneet, että kotihoidontuki lakkautettaisiin Suomessa samalla tavoin kuin Ruotsissa on tehty. Järjestön mukaan nykymuotoisen kotihoidon tuen käyttäjistä 97 prosenttia on naisia, ja se houkuttelee erityisesti pienituloisia naisia jäämään kotiin ja työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Vasemmistonuorten Anni Ahlakorpi on tyrmännyt esityksen ja sanonut sen noudattelevan porvarihallituksen linjaa, jossa sosiaaliturvasta leikataan työllisyyden parantamiseksi.

Kokoomusnuorten Sazonovin mukaan keskustelussa kotihoidontuesta ei ole kysymys ainoastaan tasa-arvosta ja naisten työllisyyden parantamisesta, vaan myös lapsen oikeudesta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. OECD:n mukaan 3-vuotiasta suomalaisista vain 68 prosenttia osallistuu varhaiskasvatukseen, mikä on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa tai Saksassa.

‒ Varhaiskasvatukseen osallistuminen on yksi vaikuttavimmista koulutuksen muodoista. Mikäli haluamme ihmisille oikeasti samanlaiset lähtökohdat elämään, suomalaista varhaiskasvatusastetta tulee nostaa merkittävästi. Erityisen merkittävää varhaiskasvatus on haastavammista kotioloista tuleville lapsille. Tällä hetkellä nämä lapset, jotka hyötyisivät kaikista eniten, osallistuvat siihen kaikista vähiten. Se on ongelma, Sazonov sanoo.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini on ilmoittanut, että kotihoidontukeen ei tulla puuttumaan.

‒ Perussuomalaiset ei hyväksy kotihoidontukeen puuttumista. Perhe saa itse päättää, miten se tämän tukiajan käyttää. Sosialismia ei pidä tuoda perheiden arkeen, Soini kirjoittaa blogissaan.

‒ Se, että järkeistetään tulonsiirtoja tai kasvatetaan koulutukseen osallistuvien määrää, ei ole sosialismia – päinvastoin. Perhevapaiden uudistaminen ei saa takertua Soinilaiseen populismiin, Kokoomusnuorten Sazonov sanoo.