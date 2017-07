Kokoomusministerit Pridessa: Yhdenvertaisuuden edistäminen on julkisen vallan olennainen tehtävä

Pride-viikon sateenkaarilippuja on tällä viikolla liehunut Ateneumin seinällä Helsingissä.

Helsingissä on vietetty tällä viikolla Suomen suurinta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtumaa Pridea, joka huipentuu tänään lauantaina järjestettävään kulkueeseen.

Kulkueeseen osallistuvat tänään myös kokoomuksen ministerit, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja ulkomaankauppaministeri Kai Mykkänen. Ministerit kommentoivat Verkkouutisille osallistuvansa päivän tapahtumiin yhdenvertaisuuden ja sen osoittaminen nimissä.

– Minulle Pride-tapahtuman pääviesti on yhdenvertaisuus, ja osallistun tapahtumaan tukeakseni tätä aatetta. Jokaiselle kuuluvat yhtäläiset oikeudet. Pride-kulkueesta ja sateenkaarilipusta on tullut avoimen, suvaitsevaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan symboleja, ja niitä on helppo tukea. Olen ollut mukana ennenkin, Grahn-Laasonen sanoo.

Ministeri Mykkäsen mukaan koko asian ydin on omaksua seksuaalisten suuntautumisten tasavertaisuus Suomessa. Tämän tulisi hänen mukaansa tapahtua niin henkisesti kuin lain edessä.

– Paljon on onneksi tapahtunut 10 vuodessa, mutta edelleen on tekemistä. Siksi olemme täällä tänään, hän kommentoi Verkkouutisille.

Eri viranomaisten osallistuminen ja toisaalta osallistumatta jättäminen on puhututtanut julkisuudessa tällä viikolla. Grahn-Laasonen kertoo ihmettelevänsä kansanedustaja Päivi Räsäsen kommentteja aiemmin tällä viikolla. Räsäsen mukaan viranomaisten ja julkisten laitosten ei tulisi osallistua Prideen.

– Ihmettelen Räsäsen kannanottoa, sillä juuri yhdenvertaisuuden edistäminen on julkisen vallan ja viranomaisten olennainen tehtävä, Grahn-Laasonen toteaa.