Kokoomusedustajat tyrmäävät salipuhetilastoinnit: Teatteria, showta

Kansanedustajien puheenvuorotilastoja on selvittänyt Iltalehti, jonka mukaan tällä hetkellä eniten salipuheenvuoroja on käyttänyt Sdp:n Pia Viitanen. Vähiten puheenvuoroja on käyttänyt kokoomuksen ensimmäisen kauden kansanedustaja, yrittäjä Harry "Hjallis" Harkimo. Harkimo on puhunut täysistunnossa yhden kerran.

Harkimo arvostelee Iltalehden haastattelussa puheenvuorojen tilastointia ja sanoo, että salissa puhutaan usein vain niitä varten. Hänen mukaansa salipuheilla "ei juurikaan ole merkitystä", eikä puheilla "pystytä vaikuttamaan mihinkään." Hän kertoo, että ensimmäisen kerran hänen puhuessaan täysistuntosalissa paikalla oli neljä edustajaa.

– Ei sellaisesta ole mitään hyötyä, Harkimo toteaa IL:ssa.

– Järjestelmän pitäisi olla sellainen, että olisi tietyn ajan kestävät pakolliset istunnot, jolloin kuunneltaisiin, mitä edustajat puhuvat. Turha siellä on yksin puhua. Voin puhua vaikka kymmenen kertaa, jos on joku sellainen asia, josta haluan puhua, mutta en ala tilastoja varten käyttämään puheenvuoroja, hän sanoo.

Harkimo kertoo, että hänellä on muita, salipuheita tehokkaampia vaikuttamistapoja.

Kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen kommentoi samaa artikkelia Facebookissa. Hän asettuu tukemaan Harkimoa ja sanoo tämän "puhuvan asiaa."

– Puhujatilastot [ovat] populismia ja usea puhuu merkintöjen vuoksi, Pelkonen kirjoittaa.

Pelkonen on liittänyt päivitykseensä lisäksi aihetunnisteet "teatteri" ja "show".

Myös kokoomuksen ensimmäisen kauden kansanedustaja Saara-Sofia Sirén kommentoi uutista Jaana Pelkosen päivityksen alla.

– Tilastopuheenvuoroja toki pidetään ja se on ihan älytöntä. Sitten täytyy huomioida myös se, että kaikki eivät saa yhtä paljon puheenvuoroja, vaikka olisi sanottavaakin. Oppositio saa enemmän, kokeneemmat saavat enemmän, vanhemmat saavat enemmän ja myös miehet saavat (tilastollisesti) enemmän. Minä en esimerkiksi ole vielä ikinä saanut kyselytunnilla puheenvuoroa (pienimmän hallituspuolueen nuorin nainen takarivistä). Jos yöhön jää odottamaan, niin tilastoille ja tyhjälle salille voi kyllä höpistä mielin määrin, se ei nyt vaan ole kovin tehokasta ajankäyttöä saati kerro kansanedustajan ahkeruudesta mitään, Sirén kommentoi.