Kokoomusedustajat vaativat rivakkuutta yhdenvertaisuutta loukkaavien lakien uudistamiseen

Kokoomuksen kansanedustajat Saara-Sofia Sirén ja Jaana Pelkonen toteavat yhteiskirjoituksessaan, ettei suomalainen, tasa-arvoinen yhteiskunta ei ole heidän mukaansa vielä valmis.

Sirén ja Pelkonen toteavat, että esimerkiksi translaissa olevat ihmisoikeuksia loukkaavat epäkohdat tulisi korjata pian.

– Laissa esiintyvien räikeimpien ongelmakohtien korjaamiseksi on jo olemassa lakialoite, jonka on allekirjoittanut 85 kansanedustajaa. Nyt tuo laki olisi saatava pian käsittelyyn. Tämän lisäksi on mielestämme selvää, että translaki tarvitsee kokonaisuudistuksen lähitulevaisuudessa. Kokonaisvaltaisen uudistustyön tulee olla viimeistään seuraavan hallituksen agendalla, he kirjoittavat.

Lisäksi edustajat kiinnittävät huomiota kiisteltyyn äitiyslakiin. Kansalaisaloitteena eduskuntaan noussut äitiyslaki on edustajien mukaan tällä hetkellä lakivaliokunnassa, ja sen käsittely aloitetaan tulevana syksynä.

– Kysymys on sellaisista uudistuksista, joilla ei ole minkäänlaista vaikutusta valtaväestön elämään, mutta nämä muutokset ovat hyvin merkittäviä sille joukolle, joiden elämää ja arkea nykyisen lainsäädännön epäkohdat haittaavat ja joiden ihmisoikeuksia loukataan, edustajat painottavat.