Kokoomuksen puoluetoimistolle saapui outo kirje: "kokoomus-puolue/Mikael Jungner"

Kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen on julkaissut Twitterissä kuvan kirjeestä, jonka kuoreen on kirjoitettu "kokoomus-puolue/Mikael Jungner". Osoitteeksi on merkitty kokoomuksen puoluetoimisto, Kansakoulukuja 3.

– Tuletko Mikael Jungner hakemaan vai toimitetaanko johonkin, Pesonen kysyi viattomasti kuvan yhteydessä Twitterissä. (Kuva löytyy jutun lopusta.)

Jungner on SDP:n entinen puoluesihteeri ja kansanedustaja. Kuntavaaleissa hän sai SDP:n listalla Helsingissä 373 ääntä, eikä ollut lähelläkään läpimenoa.

Jungner kirjoitti Facebookissa vaalien menneen omasta mielestään huonosti.

– Kuntavaalit. Miten meni noin niinku omasta mielestä? Huonosti. Odotin noin 1000 ääntä, läpipääsyä ja sijaa 10. Tuli noin 400 ääntä, varajäsenyys ja suunnilleen sija 20, Jungner kertoi.

Hän arveli, että Helsingissä liberaali keskustavasemmistolainen tai oikeistolainen vetää oikein hyvin, paitsi jos on demari.

– Sanoisin että oikeistodemareilla ei ole Helsingissä (tai Espoossa) hirveästi tarjontaa ja vielä vähemmän kysyntää. Tuota muna-kana-ongelmaa on vaikea korjata, hän totesi.

Edistyskokoomus ryhtyi houkuttelemaan Jungneria jäsenekseen

Viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtajana työskentelevä Jungner kertoi saaneensa maanantaiaamuna sähköpostin, joka summasi tilanteen raadollisemmin. "Mikael. Sinun pitää vaihtaa joko ajatuksia tai puoluetta."

Sen jälkeen Helsingin edistyskokoomus julkaisi Jungnerille osoitetun avoimen kirjeen, jossa se kertoi fanittavansa Jungneria ja houkutteli Jungneria jäsenekseen.

– Hyvä Mikael, uskomme vilpittömästi Edistyskokoomuksen tarjoavan sinulle oikean ja sopivan toripaikan, josta myös Juhana Vartiainen on löytänyt uuden poliittisen kodin, edistyskokoomuksen hallitus kirjoitti sosiaalisessa mediassa levitetyssä viestissään.

Vartiainen on kokoomuksen kansanedustaja ja entinen demari.

Kokoomuksen puoluetoimistolle saapuneen kirjeensä Jungner lupasi hurauttaa hakemaan Vespallaan.

Kirjeen sisällöstä ei ole tietoa.