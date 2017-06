Kokoomuksen askelmerkit: Tuki Sauli Niinistön uudelleenvalinnalle syysvaltuustossa

Kokoomuksen puoluetoimisto kertoo puolueyhdistyksille lähettämässään kirjeessä presidentinvaalien käytännön asioista.

– Kuten jo hyvin kaikkien tiedossa on, tasavallan presidentti Sauli Niinistö on iloksemme ilmoittanut pyrkivänsä ehdokkaaksi presidentinvaaleissa 2018. Hän tulee asettumaan ehdolle erikseen perustettavan, yleisen kansanliikkeen kautta. Kuten puheenjohtaja (Petteri) Orpo on julkisesti todennut, tämä sopii mainiosti myös meille kokoomuksessa, kirje toteaa.

Kansanliikkeen tarkoituksena on kerätä Sauli Niinistön valitsijayhdistykselle vähintään 20 000 kannattajakorttia kesän aikana.

– Kansanliike on sitoutumaton ja avoin kaikille henkilöille sekä toimijoille puoluetaustasta riippumatta. Annetaan arvo kansanliikkeelle ja sen sitoutumattomuudelle. Aivan kuten kaikki muutkin, niin myös kaikki kokoomuslaiset ovat kuitenkin lämpimästi tervetulleita toimimaan kansanliikkeessä! On ollut ilo huomata, että toimintaa on ollut jo paljon käynnissä.

Kortteja kerrotaan kerättävän läpi kesän, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus päästä mukaan kirjoittamaan kannattajakortti.

Aiemmissa suunnitelmissa kokoomuksessa mietittiin, tulisiko presidentinvaalin vuoksi pitää ylimääräinen puoluekokous. Nyt on päätetty, ettei sille ole tarvetta.

– Kokoomus tulee ilmaisemaan tukensa Sauli Niinistön uudelleenvalinnalle syksyllä järjestettävän puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä, kirjeessä todetaan.