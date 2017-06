Kokoomusnuoret tyrmää perintöveron korotuksen: Älyllistä laiskuutta

Kokoomusnuoret tyrmää Demarinuorten esittämän perintöveron korotuksen. Demarinuoret nostaisi perintöveroa roimasti, jopa 40 prosenttiin, ja lisäisi veron progressiota.

“Demarinuorten esitys on taattua demarilaatua. Ratkaisuksi kaikkiin yhteiskunnan ongelmiin tarjotaan raskaampaa veronmaksutaakkaa. Perintöveron tapauksessa verotuksen kohteeksi joutuu omaisuus, josta verot on jo kertaalleen maksettu omaisuutta ansaitessa. Sokea veronkorotusten vaatiminen on älyllistä laiskuutta. Sen sijaan tarvitaan kykyä etsiä ja rohkeutta viedä läpi aidosti uusia ratkaisuja kannustavan verojärjestelmän aikaansaamiseksi”, sanoo Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov liiton kannanotossa.

Kokoomusnuoret on esittänyt perintöverosta luopumista ja sen korvaamista myyntivoiton verotuksella. Tällöin vero kohdistuisi myyntivoittoon eikä jo verotettuun varallisuuteen.

“Perintöveron kuvitellaan usein koskettavan vain ökyrikkaita. Tosiasiallisesti se rasittaa laajasti tavallisia suomalaisia veronmaksajia. Vero lankeaa siirtyvän omaisuuden perusteella riippumatta omaisuuden muodosta. Esimerkiksi mökin perinnöksi saaminen voi laukaista kymmenien tuhansien eurojen laskun, vaikka käteen ei olisi tullut euroakaan rahaa. Tämä johtaa pakkomyynteihin, jotta perintöverotaakasta selviää”, Sazonov sanoo.

Ruotsissa ja Norjassa on käytössä luovutusvoittovero, joka peritään vasta siinä vaiheessa, kun perinnöksi saatu omaisuus myydään eteenpäin. Kokoomusnuoret kannattaa siirtymistä tähän malliin Suomessakin.

“Nykymallinen perintövero haittaa esimerkiksi yritysten sukupolvenvaihdoksia ja johtaa verojärjestelmän tarpeettomaan monimutkaistumiseen, kun veron haittoja yritetään minimoida erilaisia vähennyksillä”, Sazonov sanoo.

Hänen mukaansa Suomen järjestelmä mahdollistaa verosuunnittelun, minkä vuoksi vero koskee usein suhteellisesti jopa enemmän pieni- ja keskituloisia kuin suurituloisia. Suurituloisilla on varaa ostaa verosuunnitteluun tarvittavaa osaamista.

“Samoin yllättävissä kuolintapauksissa verotaakka muodostuu usein korkeammaksi. Tätä tuskin kukaan voi pitää kohtuullisena tai järkevänä", Sazonov sanoo.