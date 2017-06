"Kysyn oppositiolta, olisiko nämä uudistukset pitänyt jättää tekemättä"

– Opposition jatkuvasta haukkumisesta huolimatta hallituksen toimet talouskasvun, työllisyyden ja yrittämisen vahvistamiseksi ovat alkaneet purra. Työllisyys on kasvussa ja pitkäaikaistyöttömyys laskussa. Uudistuksilla hallitus on avittanut useat suomalaiset takaisin työn syrjään, kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen totesi eduskunnassa tiistaina.

Heinonen piti puolueensa ryhmäpuheen valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021 käsitelleessä eduskunnan täysistunnossa.

Hän muistutti valtiovarainministeriön nostaneen tämän vuoden kasvuennusteen 2,4 prosenttiin.

– Näyttää siltä, että uudistusten kritisoijille on jäämässä luu käteen. Arvoisa puhemies, kysynkin oppositiolta, että oletteko edelleen sitä mieltä, että nämä uudistukset olisi kannattanut jättää tekemättä? Tämän salin vasemmalla puolella on vaadittu hallituksen talouspolitiikalta täyskäännöstä. Ettekö ole tyytyväisiä, että hallituksen toimilla on saatu talous kasvuun ja työllisyys kohenemaan, Timo Heinonen kysyi oppositiolta.

Työllistämistoimien lisäksi hallitus aikoo tukea kasvua panostuksilla tutkimukseen ja innovaatioihin sekä käynnistämällä lukiokoulutuksen modernisointi,

– Yhteensä hallitus toteuttaa yli 400 miljoonan euron panostukset koulutukseen ja tutkimukseen. Varhaiskasvatusmaksuja alentamalla puretaan kannustinloukkuja sekä työvoiman liikkumista tukemalla ratkotaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa. Aktiivimallilla aktivoidaan työntekijöitä aktiiviseen työnhakuun ja sosiaaliturvan kokonaisuudistus tarjoaa mahdollisuuden etsiä uusia keinoja yhdistää työtä ja turvaa aikaisempaa joustavammin, Heinonen listasi.

Noususuhdanne ei yksin korjaa ongelmia

Timo Heinonen viittasi puheessaan valtiovarainvaliokunnan mietintöön. Hän huomautti, ettei noususuhdanne yksin riitä korjaamaan talouden rakenteellisia ongelmia.

– Ensimmäinen keskeinen havainto on, että tämän vuoden voimakkaasta kasvusta huolimatta pitkällä aikavälillä kasvumme asettuu vain noin yhden prosentin tuntumaan. Talouskasvun mahdollisuuksia rajoittavat jatkossa muun muassa korkea rakenteellinen työttömyys, työikäisen väestön määrän supistuminen sekä väestön ikääntyminen ja siihen liittyvä hoito- ja hoivatarpeen kasvu.

Toisena havaintona Heinone mainitse sen, ettei hallitus tule saavuttamaan kaikkia tavoitteitaan nykytoimilla eikä nykyisellä kasvulla.

– Julkinen velka ei näyttäisi taittuvan vielä vaalikauden aikana eikä lisävelanotto olisi pysähtymässä tavoitteiden mukaisesti. Myös työllisyysaste on jäämässä 72 prosentin tavoitetasosta, joka on – kuten pääministeri Sipiläkin on todennut – alimitoitettu tavoite tulevan vuosikymmenen haasteiden näkökulmasta.

Kokoomus on Timo Heinosen mukaan sitoutunut hallituksen tavoitteisiin

– Käsillämme oleva nousukausi on mitä otollisin aika uudistuksien toteuttamiselle.

Hän kiitteli oppositiota siitä, että sieltäkin on vaadittu rakenteellisia uudistuksia. Hän varoitti, etteivät rakenneuudistukset ole kuitenkaan "irtokarkkihylly", josta voi valita vain sen, mikä itselle maistuu.

– Tarvitsemme kipeästi perhevapaauudistuksen, mutta tarvitsemme myös syksyn liittokierroksella palkkamalttia kilpailukykymme turvaamiseksi sekä paikallisen sopimisen lisäämistä. Minkä takia esimerkiksi pääoppositiopuolue SDP:lle kelpaa perhevapaiden uudistus, mutta ei ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan poisto?