"SDP tukeutuu yksinkertaistettuun vasemmistoretoriikkaan"

Kokoomuksen kansanedustaja Outi Mäkelä toteaa tiedotteessaan, että SDP:n budjettiesitys sisältää "paljon tahallista vääristelyä ja liioittelua".

– SDP:n varjobudjetti muistuttaa läheisesti puolueen vuodentakaista varjobudjettia, ja siinä on yhä samat ongelmat. Budjetin retoriikka on hyvin populistista ja negatiivista, Mäkelä sanoo.

Hän mainitsee esimerkiksi monien ekonomisten jo tiistaina huomioiman budjetista löytyneen merkittävän veroprosenttivirheen. Verkkouutiset uutisoi siitä tässä.

SDP:n ehdottamat muutokset hallituksen budjettiin eivät ole Outi Mäkelän mukaan suuria. Hän huomauttaa, että SDP peruu hallituksen säästöjä laajalti, mutta ei esitä tilalle korvaavia säästöjä. Hän pitää myös SDP:n esittämiä tuloarvioita epäuskottavina.

– SDP uskoo esimerkiksi saavansa 200 miljoonan tulot harmaan talouden torjunnasta. Kuvaavaa on, että RKP uskoo samalla panostuksella saatavan 40 miljoonaa lisätuottoja. Harmaan talouden torjunnan lisäpanoksilla on laskeva rajahyöty, eli jokainen panostettu lisäeuro tuottaa edellistä vähemmän hyötyä.

Mäkelä nostaa esiin myös budjetissa esitetyn voimalaitosveron, joka kuopattiin SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen valtiovarainministerikauden alkajaisiksi vuonna 2014.

– Tämä kertoo lyhytjänteisestä ajattelusta ja piittaamattomuudesta, mitä tulee Suomen ennakoitavuuteen investointiympäristönä.

Varjobudjetit voivat Mäkelän mukaan parhaimmillaan olla tasokkaita keskustelunavauksia ja nostaa kaikkien suoritustasoa.

– On surullista, että SDP on päättänyt mennä siitä, mistä rima on matalin, ja tukeutuu yksinkertaistettuun vasemmistoretoriikkaan ja tosiasioiden vääristelyyn, hän toteaa.