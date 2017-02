KL: Vihreät haluavat muuttaa yritystukia lainoiksi ja mitata tukien vaikutusta

Vihreät on laatinut ehdotuksen siitä, miten yritystukia tulisi uudistaa. Ehdotus julkistetaan tällä viikolla.

Vihreiden mielestä tuille pitää asettaa selvät tavoitteet.

– Meillä on nyt verotukia, jotka annetaan joka vuosi samoille yrityksille. Osa energiatuista on sellaisia, jotka eivät velvoita parantami seen, vaan ne tulevat automaattisesti, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen sanoo.

Vihreät esittää, että tehottomuuden välttämiseksi tuille pitäisi asettaa määräaika ja mitata niiden vaikutusta tarkasti.

Puolue siirtäisi myös tukien painopistettä pois suorista tuista lainoihin ja valtiontakauksiin.

– Tuki annettaisiin pitkäaikaisena lainana, jota ei heti tarvitse lyhentää, ja se annettaisiin anteeksi, jos hanke ei onnistu. Onnistuneista hankkeista raha palaa valtion kassaan.

Vihreät luopuisi tuista, jotka eivät kannusta energiatehokkaiden ratkaisujen luomiseen, kuten teollisuudelle annettava korvaus päästökaupasta aiheutuvista kustannuksista.

Ehdotuksessa rahaa siirrettäisiin elinkeino- ja energiaverotuksen tuista työllistämiseen ja koulutukseen.

Haitallisina tukina Mikkonen listaa myös ”ylikompensoidut kilometrikorvaukset”, kaivosteollisuuden alemman sähköveron, raskaan polttoaineen tuen ja teollisuuden alemman sähköverokannan.

– Kaikkia tukia ei olla poistamassa, mutta niitä pitää vähentää.