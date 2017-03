KL: Yrittäjät haluaa pidentää maksimityöaikaa

– Päivittäistä työaikaa pitäisi pystyä paikallisesti pidentämään työehtosopimuksen määräyksistä riippumatta enimmillään 10 tuntiin ja niin, että maksimityöaika viikossa voisi nousta 48 tuntiin, sanoo Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Atte Rytkönen Kauppalehdelle.

Nykyisen työaikalain mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia kahdeksan tunnin päivittäisen työajan pidentämisestä enintään yhdellä tunnilla niin, ettei viikoittainen työaika ylitä 45 tuntia. Lisäksi säännöllisen työajan tulee tasoittua 40 tunniksi neljässä viikossa. Yrittäjien mielestä tasoitusjaksoa tulisi pidentää nykyisestä neljästä viikosta 4–6 kuukauteen.

Ellei työehtosopimuksissa ole sovittu suuremmista joustoista, laki asettaa tiukat rajat työaikojen paikalliseen sopimiseen.

– Neljä viikkoa on hyvin lyhyt aika, ja ruuhkainen tai vastaavasti hiljainen jakso kestää usein tätä kauemmin.

Rytkönen istuu järjestönsä edustajana hallituksen viime kesänä asettamassa, työaikasääntelyä pohtivassa työryhmässä. Työn on määrä valmistua kesäkuun loppuun mennessä.

Raamit työaikalain uudistamiselle asettaa EU:n työaikadirektiivi, jonka määräämiä vähimmäislepoaikoja ei voi kansallisella lainsäädännöllä alittaa. Jatkossakin on taattava, että jokaisella työntekijällä on vähintään 11 tuntia lepoaikaa jokaista 24 tunnin jaksoa kohtaan. Tämän lisäksi jokaista seitsemää päivää kohden on taattava 24 tunnin keskeytymätön lepoaika.

– Voisimme miettiä sitäkin vaihtoehtoa, ettei lainsäädännöllä rajoitettaisi vuorokautista työaikaa muutoin kuin siten, että direktiivin määräävät lepoajat täyttyvät, Rytkönen sanoo.